Perché una buona postura influenza le prestazioni

Conseguenze di una postura scorretta

Avere una buona postura significa mantenere l'allineamento per cui il corpo è naturalmente predisposto, determinato principalmente dalla colonna vertebrale. In altre parole, spalle all'indietro, petto in fuori, schiena distesa, bacino in posizione neutra e orecchie che formano una linea parallela a quella delle spalle (testa dritta, in sostanza), come spiega R. Alexandra Duma, DACBSP, chiropratica sportiva presso il FICS, centro per il recupero sportivo e il benessere a New York. Può sembrare un lungo elenco, ma la correzione di uno o due problemi di postura porta tutto il resto ad allinearsi. Dopotutto, il corpo è come una grande marionetta: tiri un filo e se ne muove un altro.



Nella nostra epoca, tuttavia, questo allineamento naturale ha subito l'influenza della nostra abitudine a restare a lungo seduti davanti al computer, evolvendosi in una postura scorretta: i muscoli che dovrebbero attivarsi, cioè i flessori profondi del collo, rimangono rilassati, per cui le spalle e il collo ruotano in avanti creando tensione in muscoli più delicati e inadatti a sostenerne il peso, come afferma Duma. Se la testa, che ha un peso di 4,5-5 kg, si inclina in avanti anche solo di 15 gradi, il carico sulla zona cervicale o sul collo diventa improvvisamente di 12 kg, come spiega Duma, e aggiunge: "Queste sollecitazioni si accumulano nel tempo e usurano ossa, articolazioni e legamenti".



Inoltre, assumere una postura scomposta può farci sentire meglio sul momento, ma in realtà richiede più energia. Il corpo deve compiere uno sforzo maggiore per mantenere a lungo una posizione imprevista, il che porta a stancarsi più velocemente, indipendentemente da cosa si sta facendo, afferma Duma, che lavora con gli atleti della squadra USA. Secondo Dan Giordano, medico di fisioterapia e CMO di Bespoke Treatments Physical Therapy, una corretta postura permette di essere più efficienti nei movimenti, ragion per cui le attività fisiche e gli allenamenti quotidiani richiedono sforzi minori.