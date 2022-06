I vantaggi e gli svantaggi di una sessione di allenamento

Un vantaggio delle serie è che sai cosa aspettarti. Una sfida a tempo a breve termine elimina ogni incertezza, è una cosa in meno a cui pensare. E, soprattutto, è una sfida ben definita. Per Jim Afremow, PhD, specialista in psicologia dello sport e autore di The Champion's Mind, avere scadenze di questo tipo aiuta a concentrarsi sull'obiettivo. "Molte palestre utilizzano questo tipo di programmi perché ciò che rende gli obiettivi misurabili e raggiungibili è il punto di arrivo ben definito. A partire da questo, si possono poi stabilire traguardi e obiettivi intermedi". Inoltre, le serie sono perfette da documentare e mostrare regolarmente sui social media, uno stimolo in più per arrivare fino in fondo.



Se sei agli inizi, una serie potrebbe essere la routine per te. "Una sfida ben pianificata può darti la motivazione per fare più attività fisica", afferma Tom Cowan, fisiologo dello sport a Londra. E questa nuova motivazione ti potrebbe offrire vari vantaggi. "Le serie possono rapidamente creare slancio e aiutarti a integrare regolarmente l'esercizio nella tua vita quotidiana", spiega Cowan. "Inoltre, eseguendo lo stesso movimento per diverse settimane, vedrai un miglioramento nell'esecuzione". La costanza funziona.