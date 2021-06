Tre cambi di mentalità per superare un periodo di stallo

2. Distrazione passiva: per gli allenamenti rodati che però continuano a darti filo da torcere o per quelli che trovi più faticosi e in cui ti servirebbe un po' più di energia.



Distrarre il cervello con piccoli espedienti come la musica può rivelarsi una scelta vincente per rendere la sessione più piacevole ed efficace. La musica giusta può rafforzare la motivazione con canzoni e ritmi che ti danno la carica, ma può anche amplificare i segnali che il cervello trasmette ai muscoli per attivarli, secondo quanto sostiene Marcelo Bigliassi, PhD, professore associato di psicofisiologia presso la Florida International University di Miami, che ha rilevato questo effetto in uno studio pubblicato dal suo team sulla rivista "Physiology & Behavior". Il motivo? Spostare l'attenzione verso l'esterno può contribuire a proteggere il cervello dagli effetti negativi causati dall'affaticamento sulle prestazioni.



Che sia una corsa, una pedalata, una sessione di sollevamento pesi o di HIIT, la musica giusta è semplicemente quella che preferisci, secondo quanto afferma Bigliassi. Prova con generi diversi e trova la colonna sonora più adatta a te; magari sei più per l'hip-hop, ma poi scopri che a darti la carica è il grunge anni '90. Maggiore sarà l'intensità dell'allenamento, meglio potresti sentirti con canzoni dai testi di grande ispirazione o con parole che richiamano la forza e il potere. Come spiega Bigliassi, questo tipo di musica aumenta l'energia durante l'allenamento e intensifica l'attività muscolare quando ne hai più bisogno.



P.S. Se stai solo cercando di distrarti e far passare il tempo, per esempio durante una passeggiata all'aperto o una sessione prolungata su una macchina per l'allenamento aerobico, anche un audiolibro o un podcast possono fare al caso tuo.





3. Disconnessione attiva: per le sessioni di allenamento molto intense in cui cerchi di migliorare.



Gli allenamenti più estenuanti fisicamente, come la corsa sul solito sentiero in salita, possono prosciugare rapidamente le tue riserve mentali fino a rallentarti o addirittura arrestarti completamente, secondo quanto sostiene Waite. Ecco perché a volte è lecito ricorrere a una distrazione totale per distogliere l'attenzione dall'allenamento intenso.



Infatti, in un altro dei suoi studi, Andersen ha scoperto che le distrazioni mentali, nel caso specifico un esercizio di matematica, possono attenuare l'affaticamento durante gli esercizi di resistenza del core eseguiti da pazienti affetti da mal di schiena. Questo è solo un esempio (molto specifico) di quanto il cervello, assorto in qualcosa di diverso dall'allenamento, sia in grado di distogliere l'attenzione dal lavoro del corpo per consentirgli di continuare l'attività fisica senza che la solita vocina nella testa gli dica che non può farcela.



La tecnica della disconnessione funziona al meglio con le sfide più ricorrenti da cui sai cosa aspettarti e per non rischiare di infortunarti. Ma c'è anche un altro motivo: "Ogni volta che ti guardi intorno, riconosci perfettamente qual è il punto in cui quel temuto dolore ti ha assalito l'ultima volta, soprattutto quando percorri lo stesso anello o ti alleni nel solito ambiente", afferma Waite. "È allora che realizzi che stai per imboccare quella faticosissima salita, quel terreno accidentato oppure che ti ritrovi nel punto in cui il sole è a picco". Previsioni negative come queste possono avere risvolti fisiologici. "Si finisce generalmente con il contrarre le spalle, accorciare la respirazione e aumentare la frequenza cardiaca in automatico", sostiene Waite. In sintesi, sprechi energia ancor prima di arrivare alla parte più intensa.



Ora spetta a te decidere cosa fare. La prossima volta che ti trovi in uno spazio sicuro (quindi non a bordo strada) e cerchi di battere un record personale senza riuscirci, prova a telefonare a un familiare o a un conoscente per parlare di qualcosa di interessante o complesso. In alternativa, puoi fare un gioco mentale mentre ti alleni, per esempio contare le persone che indossano qualcosa di blu, oppure chiacchierare se corri in compagnia. "È un ottimo modo per distogliere la mente dal disagio", sostiene Waite, specialmente se la conversazione è piacevole. "Aiuta a rilassarsi e restare mentalmente aperti, a respirare a fondo e utilizzare tutto l'ossigeno a disposizione invece di limitarsi senza volerlo".



Se non altro, sarà un buon motivo per chiamare tuo padre.