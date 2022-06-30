Come perfezionare il proprio sistema

Diciamocela tutta: non basta lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi.



Come afferma Patricia Chen, PhD, professoressa associata del dipartimento di psicologia della National University of Singapore, è necessaria anche una mentalità strategica. Nei tre studi che ha condotto sull'argomento in qualità di coautrice, la professoressa ha richiesto ai partecipanti, in momenti di difficoltà o crisi, di fermarsi un attimo a riflettere e chiedersi: esiste un modo migliore per andare avanti?



Secondo Stephanie Cacioppo, PhD, neuroscienziata e direttrice del Brain Dynamics Laboratory presso la University of Chicago Pritzker School of Medicine, le persone di successo si pongono costantemente questa domanda per valutare il proprio percorso, concentrandosi su ogni singola azione, giorno dopo giorno, al fine di migliorarsi e avvicinarsi ai propri obiettivi.



Il percorso deve essere olistico e completo, non deve includere solamente l'allenamento: deve concentrarsi anche sulla preparazione e sul riposo durante il giorno precedente, sull'alimentazione, sul tempo dedicato al riscaldamento, sulla costanza con cui si annotano i dettagli e sul recupero. Una volta adottata una strategia simile, che possiamo definire completa e olistica, ci si può concentrare sugli aspetti da cambiare, aggiungere o rimuovere per alzare l'asticella e migliorare giorno dopo giorno.



La dott.ssa Cacioppo afferma che stabilendo una strategia è possibile trovare la motivazione interiore e la sicurezza necessarie per apprendere ed evolversi costantemente. Tale processo può essere sostenibile e veramente piacevole, poiché si è totalmente connessi al proprio obiettivo e ai propri progressi in tempo reale. Ecco come fare.