Sei abitudini per una mentalità da atleta

3. Motivazione.

Forse non lo sai, ma anche tu disponi di una fonte pressoché inesauribile di motivazioni a cui attingere in qualsiasi momento, a condizione che tu abbia identificato la tua forza trainante, lo stimolo che ti infonde entusiasmo ogni volta che affronti una sfida. Per gli atleti professionisti, questa motivazione di riferimento è personale e spesso di natura emotiva. LeBron e Serena, ad esempio, dicono che il loro scopo è quello di ispirare i bambini che in qualche modo sono come loro e che provengono da realtà simili alle loro e vorrebbero avere successo. Puoi iniziare a individuare il tuo obiettivo quando vuoi, cercando di capire cos'è che che ti dà soddisfazione o che ti riempie di orgoglio. Se questo non basta, prendi ispirazione dai grandi dell'NBA e del tennis che si impegnano per le generazioni future e punta il tuo obiettivo su qualcuno che ami. Concentrarti sui bisogni degli altri può mantenere alta la motivazione e farti sentire responsabile, e può persino ispirarti a dare quel qualcosa in più.



4. Determinazione.

La determinazione è una combinazione di passione e perseveranza che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine. È un'attitudine che ogni coach cerca in un atleta. Il modo più semplice per stimare il grado della tua determinazione è valutare il tuo livello di costanza. Porti a termine gli impegni che prendi? Ricordi qual era l'impegno all'inizio? Se non sai bene come rispondere a queste domande, prefissati un piccolo obiettivo che puoi raggiungere in un paio di giorni (ad esempio, consumare tre pasti senza carne alla settimana anziché seguire una dieta del tutto vegana). Se ci riesci, prova di nuovo, e poi ancora, magari aggiungendo un altro giorno alla settimana e poi un altro, fino a quando le settimane diventeranno mesi e forse anche anni. Raggiungere regolarmente obiettivi di piccole dimensioni può migliorare la tua determinazione, rendendo così più verosimile la conquista di obiettivi più grandi.



5. Pianificazione rigorosa.

Gli atleti professionisti si affidano spesso a routine quotidiane quasi ossessive per mantenersi al passo con i loro obiettivi. Nella vita di tutti i giorni, elaborare una "procedura" efficace non è diverso da seguire una pianificazione rigorosa. Osserva la tua routine e fatti una serie di domande. Si tratta di una routine costante e sistematica (si svolge con cadenza regolare, in modo da poterne apprezzare i risultati)? Include attività ripetitive (attività esattamente identiche, che favoriscono l'apprendimento di automatismi)? Prevede un piano d'azione (impegni a breve termine disposti in modo tale da portarti agli obiettivi a lungo termine)? È impostata in modo tale da mettere in evidenza il vero scopo (la vera ragione per cui segui una routine)? E, infine, stai seguendo la tua routine con una certa dose di tolleranza (senza punirti per eventuali fallimenti)? Dalla tua risposta a quest'ultima domanda potrebbe dipendere la tua capacità di rispettare gli impegni a lungo termine.



6. Senso di responsabilità.

Significa ciò che sembra: assumersi la piena responsabilità dei propri progressi, senza cercare giustificazioni o scaricare le colpe. Riconoscere che le proprie prestazioni sono sotto il proprio controllo è una delle lezioni cruciali che può trasformare grandi talenti in grandi atleti. Esattamente come per la tua routine, è facile scoprire se questo atteggiamento fa parte della tua mentalità. Provi ad assumerti delle responsabilità (assumi il controllo di una situazione quando ti viene chiesto)? Lo fai con la consapevolezza di accettare tutte le conseguenze, positive e negative? Sei abbastanza affidabile o il tuo impegno è altalenante? E ti impegni davvero (facendo più di quanto ci si aspetti da te)? Assumersi pienamente le proprie responsabilità significa essere leader autentici. Persone affidabili, che fanno più di quanto ci si aspetti da loro. Per questa ragione, sviluppare il senso di responsabilità non è solo un vantaggio per te, ma anche per i tuoi compagni di squadra, i tuoi familiari e i tuoi amici, che sanno di poter contare su di te sempre e comunque.