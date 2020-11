Vederlo per crederci

1. Crea appena ti svegli.

Subito dopo il risveglio, dedica cinque minuti alla "visualizzazione del processo". Immagina tutte le azioni necessarie per raggiungere il tuo obiettivo e prendine nota. Supponiamo che tu voglia finalmente risolvere un conflitto con un familiare che si trascina da settimane. Visualizzati mentre invii un messaggio per programmare una chiamata, mediti o fai esercizio fisico per concentrarti prima della chiamata, mentre spieghi tranquillamente tutto ciò che vuoi dire e acquisti un biglietto da inviargli dopo. Poi, metti in pratica esattamente ciò che hai immaginato. Questo esercizio infonde sicurezza e, se eseguito con regolarità, comunica al cervello che meriti il successo perché stai facendo tutto secondo i piani, afferma Michael Ceely, psicoterapeuta abilitato e coach di Mental Performance a Berkeley in California. Inoltre, utilizzare questa tecnica come prima cosa dopo il risveglio dà alla mente il tempo di registrare il tuo piano visivo prima di metterlo in pratica, aggiunge Ceely.



È anche un'attività utile da padroneggiare prima di passare a visualizzazioni più impegnative, come avviare un'attività commerciale, che potrebbero risultare più spaventose o poco realistiche fin dall'inizio. Fifer afferma: "Impara a riavvolgere le immagini e ricominciare lentamente, se non le senti tue. Alla fine, con la pratica, otterrai più controllo e la capacità di manipolare le immagini esattamente come desideri".



2. Fai attenzione ai dettagli.

Secondo Chu, quando immagini ogni dettaglio, scenario ed emozione coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo, di fatto ti stai allenando al successo con azioni concrete invece che pensarci con superficialità. Per farlo bene, coinvolgi quanti più sensi possibili e considera come ciascuno di essi si applicherebbe al tuo obiettivo, afferma Anna Hennings, consulente di Mental Performance a Austin.



Se vuoi scalare una montagna, visualizza la sensazione delle rocce su cui ti arrampicherai, l'odore dell'aria aperta, il panorama della valle sottostante, il rumore del vento, e il sapore del pranzo che mangerai in cima. Se il tuo obiettivo è ottenere un lavoro nell'azienda dei tuoi sogni, immagina l'outfit che indosseresti per il colloquio, il caffè che berresti prima, la musica di sottofondo che ascolteresti per stemperare l'ansia, ecc. Secondo Chu, lasciando tutto all'immaginazione, ciò che visualizzi può sembrare più reale.



3. Riporta alla mente una prestazione eccellente.

Secondo Hennings, ripensare a un evento andato bene può aiutarti a identificare i tuoi punti di forza e i passaggi che hai eseguito per ottenere tale risultato, in modo da avere più strumenti per ripeterli. Può anche aiutarti a sfruttare l'energia e la sicurezza di un successo precedente, utili soprattutto se dubiti delle tue capacità.



Non hai mai vissuto un momento di gloria simile al tuo obiettivo attuale? Nessun problema. Ripensa a una situazione priva di qualsivoglia stress, in cui eri profondamente entusiasta o molto forte e utilizzala, come sostiene Hennings, "per influenzare e guidare le tue emozioni e la tua fisiologia nel presente". Ad esempio, se vuoi fare una presentazione virtuale impeccabile ma non ne hai mai fatta una dal vivo davanti a un pubblico numeroso, ripensa a un'occasione in cui hai calmato i nervi in un istante, come un primo appuntamento. Oppure potresti prendere in prestito le performance passate di qualcun altro, continua Hennings. Osserva con attenzione un'altra persona portare a termine l'attività con successo, individua ciò che ha funzionato, poi immaginati di migliorare le tue capacità sulla base di quanto hai appreso.



4. Immagina il contrario di ciò che vuoi.

Se perdi la motivazione nei confronti di un obiettivo a cui stai lavorando, prova un trucco chiamato visualizzazione negativa. Laurie Santos, PhD, professoressa di psicologia e direttrice del Silliman College presso la Yale University afferma: "Immagina come sarebbe la vita in un mondo controfattuale, in cui non ti è possibile fare quella cosa". Guardati subire un infortunio che ti impedisce di viaggiare con lo zaino in spalla o perdere la memoria e non essere più in grado di scrivere il tuo romanzo. Santos spiega: "Un semplice cambio di mentalità di questo genere è sufficiente a riempirti di gratitudine".



È semplice: man mano che ci abituiamo alla solita routine, ci sentiamo compiaciuti e spesso annoiati, anche se ci piace. Ma Santos spiega che la visualizzazione negativa può farci uscire da questa spirale. La prossima volta che ti manca la motivazione per uscire o iniziare a scrivere, immagina di non poterlo più fare e vedrai che ti tornerà la voglia.



Tieni presente che, anche se la visualizzazione può aiutarti a tagliare il traguardo di una maratona, dovrai allenare la resistenza se non hai mai corso lunghe distanze, ricorda Chu. Lo stesso vale per imparare a suonare il pianoforte o ridurre il consumo della plastica: devi comunque lavorarci. In fin dei conti, il tuo obiettivo finale è raggiungere ciò che visualizzi, in modo da poter visualizzare tutto ciò che puoi raggiungere.