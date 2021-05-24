Quando si pensa ai muscoli coinvolti nella corsa, vengono subito in mente quelli della parte inferiore del corpo: glutei, quadricipiti, femorali, polpacci. Ma il core, un gruppo muscolare che non si limita alla classica "tartaruga", è in realtà uno dei più importanti per i runner.

"Bisogna pensare al core come all'insieme dei muscoli che stabilizzano il tronco e i fianchi", spiega Janet Hamilton, coach specializzata in allenamento per la forza e preparazione fisica e titolare della società di coaching Running Strong di Atlanta. Insieme al retto addominale, la famosa "tartaruga" (ebbene sì, tutti ne abbiamo una, anche se non si vede), il core comprende anche gli obliqui interni ed esterni, che consentono di ruotare da un lato e dall'altro; il trasverso dell'addome, cioè il muscolo posto più internamente che avvolge l'addome e porta all'indietro l'ombelico; il muscolo sacrospinale, che corre lungo la colonna vertebrale; il multifido, insieme di muscoli profondi che originano dalla zona sacrale; i glutei e il pavimento pelvico.

Rafforzare tutti questi muscoli significa migliorare la postura, la stabilità e la condizione fisica in generale, oltre alle prestazioni della corsa. A confermarlo, uno studio pubblicato su The Journal of Strength and Conditioning Research, che ha dimostrato che un allenamento costante per la forza mirato al core migliora la velocità di corsa. Un altro studio pubblicato su PLOS One ha rivelato che allenare il core migliora resistenza ed economia della corsa (ossia la tua efficienza di corsa in rapporto all'energia a disposizione).