Sviluppa questi muscoli essenziali per migliorare potenza, stabilità e resistenza.

La corsa non è solo un allenamento cardio. Pensa ai movimenti che fai: sei sempre in equilibrio su un piede. E questo richiede forza e stabilità, soprattutto nel tronco. Dai un'occhiata a questi esercizi per scolpire il core e migliorare tecnica, potenza e resistenza nella corsa.



I grandi runner hanno almeno una cosa in comune: un core forte. E questo vuol dire molto di più che avere gli addominali "a tartaruga".



"Considera il core come l'insieme dei muscoli che stabilizzano il tronco e i fianchi", afferma Janet Hamilton, coach specializzata in allenamento per la forza e preparazione fisica e titolare della società di coaching Running Strong di Atlanta. Insieme al retto addominale, cioè i muscoli "a tartaruga", il core comprende anche gli obliqui interni ed esterni, che consentono di ruotare da un lato e dall'altro; il muscolo trasverso, cioè il muscolo posto più internamente che avvolge l'addome e porta all'indietro l'ombelico; il muscolo sacrospinale, che corre lungo la colonna vertebrale; il muscolo multifido, cioè l'insieme dei muscoli interni che originano dalla zona lombare; i glutei e il pavimento pelvico.



Lo sviluppo di tutti questi muscoli attraverso l'allenamento del core offre incredibili vantaggi, come una postura, una stabilità e una condizione fisica migliori, nonché la possibilità di diventare runner più veloci e più in forma.



Per capire come sia possibile ottenere così tanto da un tronco più forte, pensa al movimento della corsa: si tratta essenzialmente di un'azione di bilanciamento da sinistra a destra, durante la quale agli addominali e ai muscoli della schiena spetta il compito di mantenere la posizione eretta e stabile. "Ti dai la spinta con un piede, ti sollevi da terra e atterri sull'altro piede", afferma Hamilton. Il core è ciò che trasmette la forza, attraverso le gambe, nella fase di spinta e la assorbe nella fase di atterraggio, spiega.



Per fare entrambe le cose, i muscoli del core devono essere forti e flessibili, altrimenti "non sarai in grado di generare o assorbire la forza in modo ottimale, e andrai incontro a prestazioni scadenti e possibili infortuni", afferma Hamilton. Correndo con un core debole avrai maggiori probabilità di incorrere in fianchi barcollanti, schiena indolenzita, dolori alle ginocchia o piedi che iniziano a trascinarsi, afferma Hamilton.