Ma cos'è la callistenia?

Gli esercizi di callistenia possono essere un buon punto di partenza se stai iniziando a seguire una routine di esercizio costante, specialmente se non hai lesioni preesistenti o altre limitazioni fisiche. Tra gli esercizi più comuni ci sono i piegamenti, i sit-up, gli squat a corpo libero, i jumping jack e il plank.

Come accade con ogni nuovo tipo di allenamento, occorre tempo per imparare bene la tecnica. All'inizio, mentre migliori la forza e la forma, potresti dover fare delle piccole modifiche agli esercizi (ad esempio, fare piegamenti al muro invece di quelli tradizionali o fare squat su una sedia piuttosto che abbassarsi fino a terra). Con gli esercizi a corpo libero il rischio di lesioni è minore rispetto a quello che potresti correre facendo oscillare un kettlebell o sollevando un bilanciere su una panca.

Per Jeremy Fernandes, trainer di forza con certificazione Precision Nutrition, la sicurezza e l'accessibilità degli esercizi a corpo libero è uno dei motivi per cui utilizza vari movimenti di callistenia sia nella sua routine di allenamento che in quella dei suoi clienti.



"Se vuoi aumentare la frequenza cardiaca e fare un allenamento intenso, allora gli esercizi di callistenia sono la scelta giusta", afferma Fernandes. "Se stai iniziando ad allenarti per la prima volta, esercizi come piegamenti e squat possono sembrarti piuttosto complessi, ma ricorda che puoi adattarli al tuo livello di forma. Per arrivare al livello delle persone che riescono a fare muscle up multipli ci vogliono anni di lavoro e allenamento specifico ma, all'inizio, provare degli affondi a corpo libero è molto più facile e sicuro rispetto, ad esempio, a uno stacco da terra".



Essendo poco rischiosi, questi esercizi sono ideali anche per coloro che vogliono alleviare il dolore alla spalla, alla schiena o al ginocchio.

"Fare esercizi di isolamento e trovare posizioni in cui puoi sottoporre i muscoli a una tensione di base per un tempo prolungato è utile se hai bisogno di riabilitare questi muscoli", aggiunge Fernandes. "Puoi introdurre dei movimenti che hanno meno probabilità di causare dolore. Questi esercizi in genere non provocano dolore, ma se fosse il caso, puoi cambiare posizione facilmente, senza rischiare di farti cadere addosso un manubrio o un bilanciere".



I vantaggi della callistenia e dei movimenti di isolamento per la riabilitazione e la gestione del dolore sono confermati dalla ricerca, ma per ottenere risultati ottimali prova a creare, in autonomia o facendoti aiutare da un esperto, un piano di allenamento costante che si adatti ai tuoi bisogni e obiettivi specifici.

Uno dei grandi vantaggi della callistenia sta nel fatto che puoi svolgere la maggior parte degli esercizi senza dover usare pesi o attrezzatura di altro tipo (a eccezione delle trazioni e del salto con la corda). Puoi allenarti ovunque tu abbia abbastanza spazio per farlo. Si tratta di esercizi particolarmente utili per quando sei in viaggio, o se le palestre della tua zona sono troppo costose.