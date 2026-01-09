Approvate dai trainer: routine di riscaldamento per l'allenamento delle gambe da provare

Il liquido sinoviale è una sostanza densa presente in alcune articolazioni, come ginocchia, spalle e anche, che serve a lubrificare e limitare l'attrito, fungendo da ammortizzatore. Quando scorre come dovrebbe, consente un movimento fluido e una maggiore mobilità articolare, e gli esercizi di warm-up possono contribuire ad aumentare la quantità di questo liquido nelle articolazioni, come sostiene Elmardi.



Secondo la Arthritis Foundation, un'attività fisica regolare (che include il riscaldamento) può inoltre favorire la circolazione delle sostanze nutritive e dell'ossigeno alle articolazioni e rafforzare i muscoli che le circondano. Si noterà anche un aumento del flusso sanguigno, una riduzione delle infiammazioni e una migliore flessibilità articolare.