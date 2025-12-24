Pronazione versus supinazione: qual è la differenza?

Durante la camminata o la corsa, la supinazione si verifica quando il tallone si solleva da terra e il peso del corpo si sposta sulla parte laterale (esterna) del piede.



"La supinazione avviene quando il peso si sposta sulla parte esterna del piede, rendendolo più rigido nel contribuire alla fase di spinta della corsa e della camminata", afferma Durrenberger. "Quando si è in equilibrio, sia la pronazione sia la supinazione sono movimenti normali e necessari per l'azione del piede durante il ciclo dell'andatura".