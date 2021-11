Quanti chilometri si possono percorrere con le scarpe da running?

Tutte le scarpe si usurano nel tempo, ma ci sono alcune cose che puoi fare per prenderti cura delle tue sneakers preferite e farle durare più a lungo.

Acquista una scarpa progettata per il tuo stile di allenamento specifico. Acquista scarpe da trail running per la corsa su sterrato, scarpe da atletica per correre in pista e scarpe da strada per correre su pavimentato o cemento.

Acquista scarpe adatte ai tuoi piedi e che soddisfano le tue esigenze biomeccaniche. Scegli scarpe ad alta stabilità in caso di iperpronazione o supinazione, e opta per una maggiore ammortizzazione se ne hai bisogno.

Utilizza le scarpe da running solo per la corsa. Non indossare le scarpe da running per fare pesistica, lezioni di spinning o per la vita di tutti i giorni. Risparmia chilometri per i tuoi allenamenti.

Fai ruotare le tue scarpe. Uno studio di febbraio 2015 dello Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ha dimostrato che possedere più paia di scarpe, in modo da non indossare mai le stesse in giorni consecutivi, può prolungarne la durata.

Conserva le scarpe in un luogo fresco e asciutto. Riponi le scarpe in casa (non sul portico o in auto) e, se si bagnano, metti un giornale al loro interno. Cerca di non utilizzare le scarpe se sono fredde o bagnate.

