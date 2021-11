Quanto tempo è necessario per percorrere un chilometro a piedi?

Come per qualsiasi altro esercizio fisico, occorre lavorare sulla resistenza per progredire. Ma come si fa? Ti alleni. Più ti alleni, meglio il tuo corpo risponde.

Per aumentare la tua andatura, devi prima tenere traccia dei tuoi progressi. I principianti potrebbero metterci più di 22 minuti per percorrere un chilometro camminando. I principianti potrebbero aver bisogno di fermarsi e ripartire, o di rallentare per prendere fiato. Con il tempo, la tua forma migliorerà e abbasserai il tuo tempo al chilometro.

Puoi calcolare la tua andatura con un pedometro o un'app che traccia la cadenza dei passi. Osserva come aumenta la tua velocità.

Un altro modo utile per seguire i tuoi progressi è monitorare lo sforzo percepito, che è un indicatore della frequenza cardiaca. Con l'aumentare di quest'ultima, si intensifica anche la frequenza respiratoria. Non è facile mantenere una frequenza cardiaca più elevata, quindi potresti dover regolare l'andatura per riprendere fiato.

Con il miglioramento della forma fisica, migliorano anche la gittata cardiaca e la capacità aerobica (il tuo VO2 max). Questo significa che non andrai subito in affanno e potrai tenere un'andatura più sostenuta più a lungo. E abbasserai la tua media al chilometro.

Puoi tenere traccia dello sforzo prendendo nota di come ti senti, per esempio prestando attenzione a quanta fatica fai a sostenere una conversazione mentre cammini oppure monitorando la tua frequenza cardiaca.

Per riportare in modo accurato questi dati, cerca di camminare per un chilometro sempre sullo stesso tipo di terreno. Se cammini in salita o su terreni irregolari, ci metterai di più. Puoi calcolare e monitorare la tua andatura camminando su un tapis roulant.

La tua andatura al chilometro migliora di pari passo con la tua forma fisica. Ecco qualche altro consiglio utile: indossa delle scarpe adeguate, accorcia il passo, muovi le braccia per accelerare e attiva il core. Tutti questi accorgimenti possono farti abbassare la tua media al chilometro.