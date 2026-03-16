Qual è la differenza tra le scarpe da training e le scarpe da running? E quali dovresti indossare?
Guida agli acquisti
Le scarpe da running e quelle da training offrono supporto a movimenti diversi, quindi per ottenere i risultati migliori da ogni allenamento è indispensabile conoscere le differenze.
Che tu voglia dedicarti al running, andare in palestra o fare entrambe le cose, devi sempre scegliere gli articoli più in linea con le tue esigenze e che ti facciano sentire al meglio. Sul mercato, però, sono così tante le tipologie di scarpe sportive che può essere complicato capire se per l'attività scelta siano più indicate scarpe da training o da running.
Quando esci di casa potresti cedere alla tentazione di prendere il paio di sneakers più comodo, senza pensarci troppo. Attenzione, però: indossare le scarpe sbagliate può aumentare il rischio di infortuni.
Che differenza c'è tra le scarpe da training e quelle da running? Anche se le scarpe da cross training e quelle da running presentano alcune somiglianze, le scarpe da running offrono l’ammortizzazione adeguata necessaria per le lunghe distanze, mentre quelle da training supportano una maggiore varietà di movimenti.
Quando si tratta di scarpe da training e scarpe da running, ecco come scegliere l'opzione perfetta per il tuo prossimo allenamento.
Punti chiave
- Le scarpe da running sono progettate per il movimento in avanti e per offrire ammortizzazione sulle lunghe distanze.
- Le scarpe da training supportano il movimento laterale, il sollevamento e gli allenamenti multidirezionali.
- Indossare la scarpa sbagliata può aumentare il rischio di infortuni e ridurre le prestazioni.
- Scegli le scarpe da running per percorrere chilometri e scegli le scarpe da training per la palestra e gli allenamenti HIIT.
Cosa sono le scarpe da running?
La corsa ha moltissimi effetti benefici, sia fisici che mentali: per esempio, aiuta a ridurre l'ansia e aumenta la capacità polmonare. Tuttavia, se non indossi le scarpe giuste, il continuo impatto dei piedi sul terreno rischia di sottoporre il tuo corpo a un notevole livello di stress e di causare infortuni.
Le scarpe da running sono progettate per assorbire gli urti e sostenere il movimento in avanti, consentendoti allo stesso tempo di sfrecciare sulla strada o sulla pista grazie alla loro leggerezza. Rispetto alle scarpe da training, offrono maggiore ammortizzazione nell'intersuola e supporto plantare, e ti aiutano quindi a proteggerti dalle lesioni da usura, come le fratture da stress.
Quando indossare le scarpe da running
Può sembrare scontato, ma le scarpe da running sono progettate appositamente per la corsa, quindi dovresti indossarle sempre quando ti dedichi a questa attività. L'unica eccezione è quando corri sul tapis roulant per riscaldarti prima dell'allenamento con i pesi. In questo caso, se corri per meno di un chilometro e mezzo, puoi tranquillamente indossare le scarpe da cross training. Quando invece corri più a lungo, che sia su strada o sul tapis roulant, scegli un paio di scarpe da running leggere. Per gli allenamenti di velocità o le Tempo run, molti runner preferiscono una scarpa più leggera e reattiva, mentre le opzioni più ammortizzate vengono spesso preferite per le corse di recupero e le giornate in cui si percorrono più chilometri. Se vuoi correre all'aperto, dovresti indossare un paio di scarpe da trail running, che offrono una maggiore protezione sui terreni accidentati.
Cosa cercare nelle scarpe da running
- Comfort e calzata: prova sempre le scarpe da running verso fine giornata, indossando le calze da running traspiranti che usi di solito. In punta deve sempre esserci spazio sufficiente per muovere e allungare le dita, e il collare non deve sfregare o scivolare sul tallone. Le scarpe devono calzarti perfettamente fin da subito: non pensare che con l'utilizzo diventeranno più comode.
- Ammortizzazione e reattività: scegli una scarpa che abbia una grande ammortizzazione nell'intersuola, soprattutto se corri su lunghe distanze. L'ammortizzazione assorbe l'impatto e riduce lo stress sul corpo, mentre la reattività si riferisce alla velocità con cui la scarpa restituisce energia per aiutarti ad andare avanti. Per fare un esempio, l'innovativo sistema di ammortizzazione Nike Zoom è progettato per bilanciare la protezione dagli urti con il ritorno di energia. Una buona regola è che le scarpe dovrebbero essere protettive senza risultare instabili o eccessivamente morbide sotto il piede.
- Sensazione di leggerezza: le scarpe da running non devono rallentarti, perciò scegline un paio con una struttura leggera, senza però rinunciare a una buona ammortizzazione.
- Trazione e protezione: se di solito corri sullo sterrato, opta per scarpe con tasselli profondi (tacchetti) e tomaia resistente.
- Differenziale dell'altezza giusta: per proteggere il tallone dagli impatti sul terreno, le scarpe da running tradizionali hanno un differenziale di 10 millimetri o più, che deriva dalla maggiore ammortizzazione presente sul tallone. Scegli questo differenziale se tendi a colpire il terreno con più forza sul tallone. Se invece lo colpisci con l'area mediale o con l'avampiede, oppure se soffri di problemi cronici al ginocchio, scegli un differenziale più basso.
Cosa sono le scarpe da cross training?
Le scarpe da training sostengono un'ampia varietà di movimenti, dagli esercizi pliometrici laterali agli squat sul posto, fino ai rapidi cambi di direzione. In genere, le scarpe da training sono più piatte e flessibili, oltre ad avere un differenziale più basso. Inoltre, sono pensate per offrire una maggiore stabilità. Ad esempio, la linea Nike Metcon aiuta a ottimizzare la stabilità durante il sollevamento pesi.
Quando indossare le scarpe da training
Le scarpe da training sono perfette per numerose attività, tra cui:
- Allenamenti a intervalli ad alta intensità (HIIT)
- Allenamenti bootcamp all'aperto
- Sollevamento pesi
- Allenamenti per sviluppare la forza
- Esercizi pliometrici
- Allenamenti per sviluppare l'agilità
- Basket, pallavolo e tennis
- Lezioni di aerobica
- CrossFit
- Zumba e lezioni di danza
- Alcune lezioni di yoga (facoltativo)
Come scegliere le scarpe da training
Le scarpe da cross training migliori sono quelle pensate appositamente per l'attività che vuoi svolgere, ma in ogni caso dovrebbero avere queste caratteristiche:
- Comfort e calzata: assicurati che ci sia sempre spazio sufficiente per muovere le dita, che il tallone non scivoli e che la tomaia non stringa troppo sul piede. Opta per il paio che ti calza perfettamente fin da subito e non pensare che tanto, con l'utilizzo, le scarpe diventeranno più comode.
- Supporto plantare: scegli scarpe con un'ammortizzazione in grado di sostenere l'arco plantare, così da ridurre il rischio di distorsioni.
- Stabilità: suole spesse e larghe mantengono il piede in posizione quando ti sposti da un lato all'altro.
- Forte sostegno per il tallone: ti garantisce stabilità alle caviglie durante il sollevamento pesi.
- Tomaie resistenti e supportive: scegli materiali che ti offrono sostegno e protezione aggiuntivi.
Perché una scarpa non può fare tutto
Le scarpe sono progettate in base agli schemi di movimento. Le scarpe da running eccellono nel movimento ripetitivo in avanti. Alcune sono progettate per essere leggere e flessibili per sforzi più veloci, mentre altre presentano intersuole più spesse e la massima ammortizzazione per le long run o per i giorni di recupero, secondo Harvard Health. D'altra parte, le scarpe da training hanno un'ammortizzazione più solida e danno la priorità alla stabilità e al controllo dei movimenti laterali.
Indossare scarpe da cross training per una corsa, ad esempio, potrebbe non solo essere scomodo, ma potrebbe anche causare infortuni poiché non avrai abbastanza ammortizzazione per assorbire ogni passo.
Scarpe da running e scarpe da training a confronto
Scarpe da running
- Supportano il movimento di spinta
- Maggiore ammortizzazione nell'intersuola
- Differenziale più alto
- Maggiore leggerezza e traspirabilità
Scarpe da training
- Sostengono i movimenti multidirezionali
- Forte ammortizzazione per il tallone
- Differenziale più basso
- Maggiore resistenza
Quale scarpa scegliere per il tuo allenamento
- Long run o chilometri sul tapis roulant: scarpe da running
- Sollevamento pesi o HIIT: scarpe da training
- Allenamenti misti: scegli in base al movimento dominante
Domande frequenti
Si possono indossare le scarpe da training per fare running?
Sempre che tu non voglia correre per meno di un chilometro e mezzo, in genere non è una buona idea indossare scarpe da training per la corsa. Non solo le scarpe da training sono spesso più pesanti e ingombranti, ma la loro ammortizzazione non è sufficiente ad assorbire gli urti ripetuti del continuo impatto dei piedi sul terreno. Correre con le scarpe da training può aumentare il rischio di fascite plantare (infiammazione della fascia di tessuto presente lungo la pianta del piede).
Si possono indossare le scarpe da running per gli allenamenti?
Le scarpe da running non offrono la giusta stabilità e il giusto supporto ai movimenti laterali, quindi non sono consigliate per l'allenamento in palestra. Fare esercizi pliometrici con un paio di scarpe da running, soprattutto quando ci sono molti movimenti da un lato all'altro, può aumentare il rischio di infortuni.
Per camminare, è meglio indossare scarpe da running o da training?
Rispetto a quelle da training, le scarpe da running ti offrono maggiore supporto e ammortizzazione per camminare su lunghe distanze. Se vuoi fare una breve passeggiata, puoi indossare tranquillamente qualsiasi buon paio di scarpe. Se invece ti alleni per la marcia, la maratona, l'hiking o cammini su lunghe distanze, meglio puntare sulle scarpe da running.
È meglio indossare scarpe da training o scarpe da running per gli allenamenti HIIT?
Durante gli allenamenti a intervalli ad alta intensità, a volte ci si sposta in tutte le direzioni e si fanno molti esercizi pliometrici. Le scarpe da training garantiscono maggiore stabilità ai piedi quando salti o ti sposti da un lato all'altro, perciò sono molto più adatte agli allenamenti HIIT rispetto a quelle da running.
Un paio di scarpe può andare bene sia per il running che per l'allenamento?
Anche se un paio di scarpe può tecnicamente essere utilizzato per entrambe le attività, in genere non è consigliabile. Questo perché le scarpe da running e le scarpe da training hanno scopi diversi: le scarpe da running sono molto ammortizzate per supportare il movimento in avanti, mentre le scarpe da training offrono meno ammortizzazione e più stabilità per supportare il movimento laterale. L'uso di un unico paio di scarpe per entrambe le attività può aumentare il rischio di infortuni e consumare le scarpe più rapidamente. Detto questo, ci sono scarpe da cross training adatte a sessioni di allenamento leggere che includono sia il training sia il running.