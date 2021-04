Se senti di avvicinarti a quel punto critico, segui questi consigli per gestire il sonno e lo stress.



1. Evita l'assunzione di alcolici.



Hai l'abitudine di rilassarti con un bicchiere di vino o una birra prima di andare a dormire? Secondo Martin, molte persone ricorrono agli alcolici per allentare lo stress, soprattutto alla sera. Si pensa che bere aiuti a dormire, ma in realtà fa il contrario. "L'alcol ti inganna. All'inizio ti rilassa e ti fa assopire, ma circa tre ore dopo, mentre lo stai metabolizzando, ti fa sentire più vigile e disturba il tuo sonno", dice Martin. Evita il bicchiere della staffa e scegli una tisana senza caffeina (come la camomilla), che secondo alcuni studi favorisce il sonno.





2. Tieni lo stress fuori dalla camera da letto.



La stanza in cui dormi dovrebbe essere un ambiente tranquillo che favorisca il riposo e il relax. Non dovrebbe (ripetiamo: non) coincidere con il luogo in cui lavori, studi, paghi le bollette, guardi i notiziari o discuti con il tuo partner, come afferma Martin. Secondo la professoressa, più riesci a separare la fonte di stress dal santuario del sonno, più sarai in grado di allontanare psicologicamente lo stress dal tuo letto.





3. Scegli un'attività rilassante.



Stabilire una routine composta da una o più attività rilassanti può prepararti a dormire bene la notte. Secondo Martin, la lettura (preferibilmente di un vero libro o una rivista piuttosto che su un dispositivo elettronico) può allontanare i pensieri che provocano ansia. Scrivere un diario e concentrarsi sui momenti salienti della giornata o sulle cose piacevoli può aiutare a sostituire i pensieri scombussolanti con quelli ottimistici, aggiunge Martin. La meditazione, se fa al caso tuo, può favorire la transizione alla modalità di "riposo e digestione". Puoi anche provare ad ascoltare della musica rilassante, che, come la meditazione, può aiutarti a passare da uno stato di allerta a uno più conciliante per il sonno, poiché abbassa i livelli di cortisolo e favorisce il rilascio di dopamina. Le ricerche suggeriscono che ascoltarla ogni sera consente di dormire meglio.





In fondo, si tratta di questo: dormire di più per stressarsi di meno e sentirsi meglio.