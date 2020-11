Cos'è l'insonnia acuta e come si cura?

Cosa significa "acuta"

L'insonnia acuta è una forma di insonnia che si verifica per meno di tre mesi consecutivi, anche se non ha una frequenza specifica, afferma Brandon Peters-Mathews, MD, specializzato in medicina del sonno presso il Virginia Mason Medical Center di Seattle e autore di "Sleep Through Insomnia". In altre parole, si tratta di una forma di insonnia che potrebbe presentarsi all'improvviso per una o più notti a settimana durante un dato intervallo di tempo. L'insonnia cronica, invece, dura almeno tre notti a settimana per tre mesi o più e richiede una diagnosi medica (se le tue notti insonni raggiungono queste cifre, è il caso di prendere un appuntamento con il medico).



La forma acuta è piuttosto comune: secondo una ricerca della University of Pennsylvania School of Medicine, circa il 25% degli americani ne fanno esperienza ogni anno. E gli epidemiologi prevedono che il numero di casi di insonnia acuta continuerà ad aumentare nei prossimi anni in numerosi principali paesi del mondo.



Per quanto possa essere frustrante una costante mancanza di sonno profondo, non bisogna dimenticare che si tratta, in genere, di un disturbo temporaneo, come suggerisce il nome. E, soprattutto, che circa il 75% dei soggetti colpiti guarisce senza sviluppare la forma cronica, in base a quanto dimostrato dai ricercatori della UPenn. Conoscendone le cause e le strategie per uscirne, sarà meno difficile affrontare l'insonnia acuta.