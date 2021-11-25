La scienza di un buon sonno

Un sonno profondo e rigenerante dovrebbe costituire circa un terzo della nostra vita. Ma probabilmente, come la maggior parte delle persone, non dormi abbastanza. "Oltre a influire in modo critico sulla salute generale, il sonno può aiutarci a muoverci meglio, a fare scelte alimentari più intelligenti e offre un vantaggio competitivo", dice Jennifer Martin, PhD, professoressa associata di medicina presso la UCLA e membro del Nike Performance Council.