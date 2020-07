Podcast Trained: Mat Fraser

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



In quattro anni, tra sollevamenti e squat, Mat Fraser si è conquistato il titolo di "The Fittest Man on Earth". In questo episodio, Mat ci racconta come cerca di conciliare la pressione della competizione con il suo amore per lo sport e di come abbia conquistato alcuni dei suoi più grandi successi lontano dai riflettori, durante l'allenamento, i giorni di recupero e persino nel Nike Footwear Lab. Scopri come è passato dall'essere una promessa olimpica del sollevamento pesi ad atleta campione del mondo e quanto i suoi fallimenti siano legati a doppio filo al suo successo.