Preparati per un allenamento divertente e basato sulla forza, per tutta la famiglia. Dovrai utilizzare ciò che hai in casa, quindi occorre una buona dose di creatività per individuare gli elementi giusti che sveleranno la tua forza sovrumana.



È il momento di mettere alla prova i muscoli. Veloce, intenso e con alcune sorprese, questo allenamento farà dimostrare a tutta la famiglia la sua forza. I supereroi in confronto sono dei dilettanti.