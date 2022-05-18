Come si eseguono gli affondi per i tricipiti e perché dovresti farli

2. Salta e distendi le braccia, allineando le articolazioni di polsi, gomiti e spalle. Immagina di ruotare le spalle dietro la clavicola cercando di tenerle abbassate.



3. Incrocia le caviglie dietro di te.



4. Abbassa le spalle spingendole indietro e sporgiti leggermente in avanti. Piega le braccia, tenendo i gomiti vicino al corpo e puntati all'indietro. Abbassati lentamente fino a quando le spalle non saranno al di sotto dei gomiti.



5. Spingi sulle mani distendendo le braccia per tornare alla posizione di partenza. Questa è una ripetizione. Ripeti.