Molti cibi pensati per attrarre i bambini sono carichi di zuccheri raffinati e sostanze chimiche aggiunte allo scopo di preservarne la freschezza, afferma Feit. Anche se una busta di patatine o un biscotto va bene ogni tanto (e questo vale anche per le mamme e i papà), bisogna offrire ai bambini alimenti sani e nutrienti il più spesso possibile. Per farlo, invece di etichettare le cose come buone o cattive (abitudine che potrebbe innescare un approccio disfunzionale al cibo), puoi provare a ricreare i loro cibi preferiti utilizzando ingredienti che puoi controllare. "Questo non solo può aiutarli a percepire il cibo come qualcosa di più di quei pacchetti che vedono in TV, ma può anche insegnare loro a divertirsi con te in cucina, incoraggiando un rapporto positivo con il cibo stesso", aggiunge Feit.



Prova queste ricette fatte in casa, ricche di carboidrati sani per nutrire i corpi in crescita dei tuoi bambini. Il punto non è privarli delle cose che gli piacciono, ma mostrare loro che sei in grado di preparare snack e pasti ugualmente deliziosi con i cibi "veri" che si trovano in casa.