Creando versioni fatte in casa dei cibi confezionati che piacciono tanto ai tuoi bambini, potrai aiutarli a scoprire il bello e il buono del cibo "vero" preparato in casa. Abbiamo messo insieme quattro ricette per aiutarti a dare la carica agli spuntini e a reinventare i classici.



Probabilmente prepari con scientifica precisione il tuo smoothie per la colazione o il post-workout. Ma quando si tratta di nutrire i tuoi bambini nei giorni in cui sono super attivi non sai proprio da dove cominciare.



Il bello è che non devi pensarci poi così tanto. Di solito i bambini hanno riserve di energia illimitate e non portano avanti attività ad alta intensità per lunghi periodi. La loro dieta dovrebbe quindi essere funzionale e supportarne la crescita e lo sviluppo in senso generale, spiega Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator presso Precision Nutrition. Indipendentemente da quanto sono attivi in un determinato giorno, è necessario assicurarsi che i bambini assumano principalmente proteine magre, carboidrati poco elaborati, grassi sani, verdure e a tanta acqua, esattamente quello di cui ha bisogno anche un adulto.