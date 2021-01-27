La distensione su panca è, in pratica, un piegamento sulla schiena eseguito con un peso, che allena e fa lavorare insieme il torace (il grande pettorale, il piccolo pettorale, il muscolo dentato anteriore e il muscolo succlavio), le spalle, i tricipiti e gli addominali. I muscoli lungo la colonna vertebrale (il muscolo sacrospinale), i laterali e le cuffie dei rotatori sostengono il peso, sia che si utilizzi un bilanciere che un set di manubri.