Perché variare non è sempre la scelta migliore

Certo, un allenamento molto variegato è divertente. Ma potrebbe non essere la scelta migliore per te in termini di risultati. Se ci pensi, anche padroneggiare una particolare abilità e lavorarci su fino a raggiungere livelli professionali può essere divertente. Questo sì che ti farebbe raggiungere risultati eccezionali. Continua a leggere per scoprire come passare da un allenamento incentrato sulla varietà a uno incentrato sull'abilità.

Quando ci si allena, spesso si tende a fare un po' di tutto sperando di ottenere qualche beneficio. Un giorno si va a correre, il giorno dopo si segue una lezione online per il core, il giorno dopo ancora si fa sollevamento pesi... e non si ripete mai nessuna attività in modo efficace.



Nel momento in cui decidi cosa fare, non lasciarti guidare unicamente dal fattore novità, dalla voglia di provare qualcosa che non hai mai provato. Fai attenzione ai dettagli: pondera e cura i tuoi movimenti per ottenere i risultati migliori.



I programmi che progetto potrebbero non sembrare molto variegati. È una scelta.



Comprendo che la varietà possa essere super divertente, che avendo sempre qualche nuovo movimento da eseguire sia impossibile annoiarsi.



Tuttavia, spesso variare troppo non porta i risultati sperati, perché significa non fare nulla abbastanza a lungo da ricavarne benefici effettivi.



È necessario continuare a esercitarsi con un movimento finché non si raggiunge un livello base di competenza su cui poi continuare a lavorare.