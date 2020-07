Insegnare ai bambini a contribuire

Variare è importante

Crea un mix di giochi ed esercizi per coinvolgere maggiormente i bambini e fare in modo che siano sempre in movimento. Chaima afferma: "Consenti ai bambini di aprirsi ed esprimersi". In questo modo, saranno liberi di dire, ad esempio, che non hanno voglia di giocare a calcio e che vogliono fare qualcosa di diverso. Non esiste un modo sbagliato di giocare. È più importante dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Chaima incoraggia le persone con cui lavora a "pensare autonomamente e non farsi guidare dalla consuetudine". Ricorda, non prendere le cose troppo seriamente. In fondo, sono bambini. E i bambini devono giocare.