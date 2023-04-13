Gli esperti spiegano perché è consigliabile includere gli esercizi di mobilità delle spalle nelle routine di riscaldamento

La mobilità delle spalle è "fondamentale", ha affermato Allison Brown, Ph.D., D.P.T. e assistente professoressa di fisioterapia presso la Rutgers School of Health Professions. "L'articolazione della spalla è pensata per essere mobile", ha spiegato.

Se pratichi uno sport che fa affidamento sulle spalle, come nuoto, pallavolo, tennis o baseball, "ti servirà una grande mobilità per posizionare il braccio dove serve", ha detto Brown.

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Secondo lei, senza una buona mobilità delle spalle, le tue prestazioni potrebbero risentirne.

Ma la mobilità delle spalle ha una funzione molto più importante dell'avere una prestazione elevata: una mancanza di mobilità aumenta infatti anche il rischio di lesioni, ha affermato Lee.

"Con qualsiasi articolazione del corpo, e in particolare con la spalla, è importante mantenere la piena libertà di movimento perché senza di essa non solo è possibile causare o favorire una lesione dell'articolazione, ma si può avere anche un impatto sulle articolazioni vicine come il collo e il gomito", ha affermato.

Non avere una buona mobilità delle spalle significa "predisporsi a lesioni della cuffia dei rotatori", ha affermato Brown. Inoltre, ha aggiunto che anche le lussazioni, ossia le infiammazioni che si verificano quando un tendine sfrega sulla scapola, possono essere un problema.