I migliori esercizi con fasce di resistenza per principianti

La tensione meccanica è l'intervallo di tempo in cui i muscoli sono in tensione. Maggiore è il tempo sotto tensione (Time Under Tension – TUT), maggiore è la forza che il muscolo deve generare per completare l'esercizio nell'intera gamma di movimento. Di conseguenza, viene coinvolta una quantità di unità motorie e fibre muscolari maggiore, e questo si traduce in un potenziamento del controllo muscolare e in un miglioramento della forza e della dimensione dei muscoli.