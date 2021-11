Scegliere le scarpe da running migliori per gli allenamenti HIIT

L'HIIT spesso ha un alto impatto. Per esercizio fisico ad alto impatto si intende un tipo di attività in cui entrambi i piedi sono staccati dal suolo allo stesso tempo. Box jump, burpee, scatti sono tutti esempi di esercizi ad alto impatto. Questi esercizi sono un'ottima scelta, in quanto consentono di aumentare la frequenza cardiaca in modo rapido ed efficiente. In questi esercizi i piedi sono il primo punto di impatto quando tocchi terra.

Per gli esercizi ad alto impatto, devi assicurarti che le scarpe ti forniscano il supporto necessario per evitare lesioni. Proteggere i piedi dall'impatto indossando scarpe da training appositamente progettate per questa intensità è essenziale. Ecco cosa cercare durante l'acquisto di scarpe da HIIT.

1. Trova scarpe in grado di gestire un cross training complesso

In un'unica sessione HIIT potresti eseguire box jump, scatti sul tapis roulant, kettlebell swing e altro. Hai bisogno di scarpe che siano in grado di gestire il cross training complesso che eseguirai. Le tue abituali scarpe da running potrebbero non essere adeguate.

Le scarpe da cross training hanno caratteristiche speciali che le rendono più adatte alle esigenze dell'HIIT. Le scarpe con molta ammortizzazione sotto l'intersuola, ad esempio, proteggeranno l'arco plantare dagli urti durante i salti.

2. Scegli scarpe con un assorbimento d'urto sufficiente

La maggior parte dei tipi di HIIT sono ad alto impatto. E questo richiede scarpe con assorbimento degli urti. L'assorbimento degli urti nelle scarpe si riferisce alla capacità di ridurre la quantità di energia cinetica che entra nel corpo a ogni passo.

L'assorbimento degli urti non è sempre uguale. L'assorbimento degli urti dissipa l'impatto assorbendo l'energia, cosa che può ritardare il movimento in avanti. L'ammortizzazione in schiuma Nike React riduce la forza dell'impatto assorbendo l'energia. Quest'ammortizzazione impedisce un impatto notevole sulla catena cinetica, che altrimenti potrebbe provocare infortuni o lesioni. L'ammortizzazione in schiuma Nike React reagisce anche al movimento, offrendo un maggiore ritorno di energia. Noterai un miglioramento delle prestazioni e allo stesso tempo proteggerai il tuo corpo dall'impatto.

3. Cerca scarpe con trazione per i movimenti laterali

Un box jump seguito da un burpee laterale richiede agilità. L'agilità richiede trazione. Scarpe senza una trazione sufficiente ti faranno scivolare negli esercizi multidirezionali, ostacolando le prestazioni.

Indossare scarpe da running per allenamenti HIIT può essere controproducente, perché la trazione è progettata per movimenti in avanti o in linea retta. Questo potrebbe non essere un problema se il tuo allenamento HIIT prevede solo scatti. Tuttavia, per esercizi pliometrici o movimenti laterali dinamici, le scarpe da HIIT devono avere aderenza, trazione e flessibilità.

4. Dai la priorità a scarpe stabili

Le scarpe da training HIIT devono fornire stabilità. Le scarpe da running sono adatte alla corsa, non alle esigenze di allenamento a intervalli ad alta intensità e alla varietà dell'HIIT. Le scarpe da cross training sono più stabili. Si tratta di quello che viene chiamato "differenziale". Il differenziale è il dislivello di altezza tra il tallone e l'avampiede.

Maggiore è il differenziale, maggiore sarà l'angolo. Il riferimento di base sono i piedi nudi, con un differenziale pari a zero. Una tipica scarpa da running ha un differenzale al tallone di circa 10 mm. Questo garantisce ammortizzazione nel tallone, favorendo un appoggio dal tallone alla punta. Pur essendo perfetta per il running, nel cross training questa caratteristica può spostare il peso in avanti, creando instabilità.

Scegli invece scarpe da HIIT con un differenziale della punta ridotto. Queste scarpe avranno un differenziale di fino a 4 mm. In questo modo il peso rimane centrato e stabile.

5. Acquista le scarpe che ti piacciono e sono adatte per il tuo piede

Oltre alle caratteristiche principali del design delle scarpe da HIIT, dovresti anche tenere in considerazione le tue preferenze personali. Preferisci scarpe da HIIT basse o alte? Hai i piedi piatti per natura e ti serve un maggiore supporto plantare? Preferisci scarpe con lacci o slip-on? Quali colori ti piacciono? Questi sono tutti fattori importanti da considerare quando si scelgono scarpe da HIIT.