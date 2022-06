Cosa devi sapere sull'allenamento CrossFit e sul tuo primo workout Murph

Il "Murph" è un tipico workout di CrossFit che rientra nella categoria "For time". La sua versione più classica prevede che gli atleti indossino dei giubbotti zavorrati (circa 10 kg per gli uomini e 6 kg per le donne) per tutta la durata del workout. Durante il Murph, devi completare i seguenti movimenti nell'ordine indicato:

1,6 km di corsa

100 trazioni

200 piegamenti

300 squat

1,6 km di corsa

Kate Meier, trainer di CrossFit certificata Level 1 e co-proprietaria di CrossFit Doors of Daring, nel North Carolina, spiega che i Murph sono estremamente impegnativi e non sono adatti ai principianti. Tuttavia, come per tutti i workout di CrossFit, puoi modulare i Murph in base al tuo livello. "L'obiettivo è modificare l'allenamento in modo da poterlo completare in meno di un'ora", afferma Meier. Per iniziare, prova senza giubbotto zavorrato.

Poi, riduci il numero di ripetizioni. "Invece di 100 trazioni, 200 piegamenti e 300 squat, esegui delle serie con meno ripetizioni", suggerisce Meier.

Puoi anche modificare gli esercizi e fare le trazioni con una fascia di resistenza, oppure sostituirle con dei rematori inversi. Per quanto riguarda i piegamenti, puoi eseguirli sulle ginocchia o su un piano rialzato. Se correre per circa 3 km in tutto ti sembra troppo, accorcia la distanza così da poterla completare in meno di 10 minuti. Non puoi correre? Prova un'attività cardio alternativa come il vogatore, l'assault bike o camminare.

E se ritieni che l'allenamento ti porti comunque via un'ora o più, dimezza il numero di trazioni, piegamenti e squat.

Il giorno del workout, ricorda di allenarti a un ritmo sostenibile. "Il Murph è uno dei workout di CrossFit più lunghi, quindi scegli la versione più adatta al tuo livello", afferma Meier.