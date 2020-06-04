Come creare un sistema di supporto efficace

Crea il tuo consiglio di amministrazione personale
Coaching e alimentazione
Di Joe Holder
Come prepararti al successo con l'aiuto di una rete di supporto che desidera il meglio per te.
Consideralo il tuo "consiglio di amministrazione" personale, un gruppo di persone che supporta i tuoi obiettivi di fitness e salute. Il mio suggerimento è quello di creare un team di cinque componenti, in modo da poter contare su persone diverse con punti di forza diversi nell'ambito del tuo percorso. In questo articolo, ti spiegherò come iniziare a creare il tuo consiglio di amministrazione.
Tutte le società pubbliche hanno un consiglio di amministrazione, un gruppo di persone che supporta la mission dell'azienda e ne guida i progressi.
Sfrutta lo stesso vantaggio per il tuo percorso di fitness e salute, assemblando il tuo consiglio di amministrazione personale.
In poche parole: se ti circondi di persone che cercano di distrarti dal tuo obiettivo, raggiungerlo sarà più difficile. Meglio includere nella tua vita persone che ti incoraggino a procedere sulla nuova strada che hai intrapreso.
Il mio suggerimento è quello di creare un team di cinque componenti. In questo modo potrai contare su persone diverse, in grado di offrirti stimoli e punti di forza diversi nell'ambito del tuo percorso.
Scegli i tuoi sostenitori in modo accurato e attento.
Di solito è più semplice raggiungere i propri obiettivi di fitness e salute quando si è circondati da persone decise a favorire il tentativo e non ad assumere un atteggiamento ambiguo o persino a incoraggiare scelte sbagliate.
Prenditi qualche minuto per nominare i tuoi consiglieri. Potresti includervi un amico esperto di nutrizione, o un collega che si allenerà con te online.
Non è detto che ti vengano subito in mente cinque persone, allora perché non prendere in considerazione qualche professionista, ad esempio il tuo medico, un dietista registrato o un fisioterapista?
Potresti includere anche qualcuno che non vive nella tua stessa città, ma a cui puoi rivolgerti quando hai bisogno di motivazione per allenarti o fare una scelta alimentare salutare.
Assembla il tuo consiglio di amministrazione e crea un team di supporter in grado di sostenerti passo dopo passo nel tuo percorso di fitness e salute.