Come creare un sistema di supporto efficace

Scegli i tuoi sostenitori in modo accurato e attento.

Di solito è più semplice raggiungere i propri obiettivi di fitness e salute quando si è circondati da persone decise a favorire il tentativo e non ad assumere un atteggiamento ambiguo o persino a incoraggiare scelte sbagliate.



Prenditi qualche minuto per nominare i tuoi consiglieri. Potresti includervi un amico esperto di nutrizione, o un collega che si allenerà con te online.



Non è detto che ti vengano subito in mente cinque persone, allora perché non prendere in considerazione qualche professionista, ad esempio il tuo medico, un dietista registrato o un fisioterapista?



Potresti includere anche qualcuno che non vive nella tua stessa città, ma a cui puoi rivolgerti quando hai bisogno di motivazione per allenarti o fare una scelta alimentare salutare.



Assembla il tuo consiglio di amministrazione e crea un team di supporter in grado di sostenerti passo dopo passo nel tuo percorso di fitness e salute.