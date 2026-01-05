Tre allenamenti di camminata approvati dai trainer

Camminare può giovare alla salute in molti modi, ma iniziamo con un grande vantaggio: fare più passi ogni giorno aiuta a vivere più a lungo, afferma la trainer Sierra Nielsen, CPT, di Los Angeles. Come? Camminare aumenta il flusso sanguigno in tutto il corpo, innescando una cascata di benefici per la salute mentale e fisica.

Ad esempio, un maggiore flusso sanguigno al cervello è collegato a una migliore salute cognitiva e si associa a un miglioramento dell’attenzione, della memoria e del benessere neuronale generale con l’avanzare dell’età, afferma Liu. Secondo JAMA Network in un rapporto del 2022, potrebbe anche ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.

Inoltre, apporta benefici a livello cardiovascolare. "Camminare rinforza il muscolo cardiaco e riduce la rigidità delle arterie, in modo che venga pompato più sangue con meno sforzo. In questo modo, la frequenza cardiaca a riposo si abbassa e la forza contro le pareti arteriose diminuisce", afferma Liu. "Migliora anche la circolazione sanguigna, aiutando il sangue a fluire più facilmente".

Poiché viene ridotta la forza che spinge contro le pareti delle arterie, camminare può essere davvero utile per le persone che soffrono di pressione alta, soprattutto se lo fanno a ritmo leggermente più sostenuto. In base a una meta-analisi eseguita nel 2024 su 1.700 studi condotti su persone affette da ipertensione, la camminata veloce (con un'andatura pari a circa un chilometro e mezzo ogni 20 minuti) abbassa la pressione sanguigna.

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Camminare può essere incredibilmente utile anche per migliorare l'umore. "Si tratta di un'attività per cui il nostro corpo è stato progettato e già questo è un buon punto di partenza", spiega Tang. "La ricerca ha dimostrato che camminare può contribuire a ridurre i sintomi di ansia e depressione e, in molti casi, aiuta a ritrovare il buonumore".

Secondo lei, questo vale soprattutto in caso di camminate all'aperto nella natura. "Stare all'aperto in mezzo alla natura offre una prospettiva diversa. Alcuni studi hanno dimostrato che le persone tendono a soffrire meno di ruminazione: un processo di pensiero negativo ripetitivo associato a uno stato ansioso. La camminata distoglie l'attenzione dalla propria testa e la rivolge al mondo circostante, cosa che aiuta a calmarsi, schiarirsi le idee e rigenerare la mente".

Inoltre, probabilmente avrai notato che, quando cammini di più, ti senti decisamente meglio. "Il nostro corpo si è evoluto per muoversi regolarmente, non per stare seduto a lungo. Ecco perché, spesso, lo sentiamo rigido o dolorante quando conduciamo uno stile di vita sedentario", spiega Tang.

Questo vale soprattutto per chi convive con determinate patologie infiammatorie. "Le persone che presentano problemi articolari o artrite vengono spesso incoraggiate dagli operatori sanitari a rimanere attive e, di solito, il modo più facile per farlo è camminare. Un'attività semplice eseguita in modo costante è un toccasana per la salute", afferma Tang.