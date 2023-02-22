Quattro esercizi per la mobilità della caviglia da provare secondo gli esperti

La mobilità delle caviglie è fondamentale per i movimenti, le sensazioni e le prestazioni di tutto il corpo.

Dopo tutto, quando corri, cammini, pedali o fai squat in palestra, l'unica cosa che ti separa dal terreno sono i piedi (e le scarpe!). "E le caviglie collegano i piedi al resto del corpo", ha osservato Audra Wilson, trainer di forza e preparazione fisica certificata.

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In questo articolo, gli esperti spiegano cosa si intende per mobilità della caviglia, perché è importante e i migliori esercizi da eseguire per rendere gli allenamenti efficaci e più sicuri.