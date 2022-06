Tre modi per avere una vita più felice secondo gli psicologi

L'idea di trovare un proprio scopo e perseguirlo può suscitare incertezza. Non devi però considerarlo uno sforzo da compiere per vivere un unico momento gratificante, in cui raggiungi il nirvana e ti ritrovi in uno stato di beatitudine 24 ore su 24. "È un viaggio: non esiste un modo per quantificarlo", spiega Melissa Green, PsyD, psicologa certificata. "Non basta fare un'unica cosa importante per arrivare a destinazione".

Inoltre (e questo è davvero importante), fare il necessario per raggiungere la vera felicità non vuol dire sovraccaricarti o rinunciare a tutti i tuoi beni materiali e meditare ogni mattina per un'ora, o magari cinque. Inizia semplicemente a mettere in pratica i principi fondamentali della teoria di Seligman.