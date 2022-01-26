La cestista della WNBA Kayla McBride spiega l'importanza della salute mentale per atleti e atlete

Per Kayla McBride, il basket non è mai stato solamente un gioco. Rappresentava un modo per sfuggire ai suoi traumi infantili e ai conseguenti problemi di salute mentale. Tuttavia, quando il mondo dello sport si è dovuto fermare a causa della pandemia, Kayla è stata costretta a fare i conti con la donna dietro l'atleta. Nell'episodio finale della nostra miniserie in tre parti sulla salute mentale, la veterana della WNBA si affianca alla presentatrice Jaclyn Byrer nel suo percorso verso la guarigione, a partire dalla decisione di rendere pubblica la sua storia. Parla apertamente delle sfide legate alla sua vulnerabilità che ha dovuto affrontare, e delle sue dolci vittorie: un legame più profondo con la famiglia e un approccio più sereno al suo sport. Inoltre, svela come il confronto sul tema della salute mentale abbia aiutato gli altri, nonché sé stessa, a comprendere che gli atleti sono molto più di statistiche di fine stagione o di un semplice numero sulla divisa. Ascolta e scopri in che modo abbassare la guardia e permettere agli altri di fare lo stesso può aiutarci a costruire un mondo in cui la salute mentale costituisce la massima priorità.