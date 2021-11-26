Come prendere le misure del piede per trovare la misura di scarpe giusta

Indossare scarpe che calzano bene e offrono ai piedi supporto e comfort è importante sia nel caso di scarpe sportive ad alte prestazioni che di scarpe casual, da tutti i giorni. Le scarpe che non calzano bene possono provocare fastidi, dolore o vesciche ai piedi. E purtroppo, indossare scarpe della misura sbagliata è più comune di quanto immagini.

Secondo uno studio condotto nel 2018 dal Journal of Foot and Ankle Research, fino a due terzi delle persone potrebbero indossare scarpe che non calzano bene e l'uso di una misura errata è associato a dolori ai piedi e a una scarsa salute generale del piede.

Quindi, come fai a sapere se la misura di scarpe che indossi è corretta? La prima cosa da fare è misurare in modo accurato i tuoi piedi. Continua a leggere per scoprire come prendere le misure corrette dei tuoi piedi e trovare la tua misura di scarpe Nike. Inoltre, dai un'occhiata ai consigli aggiuntivi per scegliere scarpe che soddisfano le tue esigenze, offrendo comfort e supporto.

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