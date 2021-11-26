Come prendere le misure del piede per trovare la misura di scarpe giusta

Come misurare i piedi per trovare la misura di scarpe giusta
Guida all'acquisto
Segui queste semplici istruzioni per misurare i tuoi piedi, quindi consulta le guide alle misure Nike per trovare quella più adatta a te.
Indossare scarpe che calzano bene e offrono ai piedi supporto e comfort è importante sia nel caso di scarpe sportive ad alte prestazioni che di scarpe casual, da tutti i giorni. Le scarpe che non calzano bene possono provocare fastidi, dolore o vesciche ai piedi. E purtroppo, indossare scarpe della misura sbagliata è più comune di quanto immagini.
Secondo uno studio condotto nel 2018 dal Journal of Foot and Ankle Research, fino a due terzi delle persone potrebbero indossare scarpe che non calzano bene e l'uso di una misura errata è associato a dolori ai piedi e a una scarsa salute generale del piede.
Quindi, come fai a sapere se la misura di scarpe che indossi è corretta? La prima cosa da fare è misurare in modo accurato i tuoi piedi. Continua a leggere per scoprire come prendere le misure corrette dei tuoi piedi e trovare la tua misura di scarpe Nike. Inoltre, dai un'occhiata ai consigli aggiuntivi per scegliere scarpe che soddisfano le tue esigenze, offrendo comfort e supporto.
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Come prendere le misure dei piedi
- Per ottenere una misura della massima precisione, è consigliabile misurare i piedi a fine giornata. I piedi tendono a gonfiarsi nel corso della giornata e, di sera, la loro misura potrebbe essere leggermente aumentata rispetto alla mattina.
- Prima di misurarli, indossa lo stesso paio di calze che pensi di utilizzare con le scarpe.
- Prendi un foglio di carta e fissalo al pavimento con del nastro adesivo, in modo che non si sposti.
- In piedi, con le ginocchia leggermente piegate, appoggia un piede sul foglio. Puoi anche sederti su una sedia, l'importante è che i piedi siano ben piantati a terra.
- Con una penna o una matita perpendicolare al pavimento, traccia il contorno del piede sul foglio. Se possibile, chiedi a un'altra persona di aiutarti in questo passaggio. In questo modo, puoi tenere i piedi fermi e registrare la misura più accurata possibile.
- Ripeti la procedura con l'altro piede. Le misure dei due piedi sono, in molti casi, leggermente diverse.
- Metti un segno in corrispondenza della punta dell'alluce e della parte più esterna del tallone e usa un righello o un metro a nastro per misurare la distanza tra i due punti. Questa misura rappresenta la lunghezza dei tuoi piedi (per una misurazione della massima precisione, è consigliabile utilizzare un righello in centimetri, anziché in pollici).
Nota: le misure delle scarpe Nike si basano sulla lunghezza del piede. Se senti una scarpa della misura standard troppo stretta sul piede, dovresti cercare modelli ampi o molto ampi. Ci sono diverse sneakers Nike iconiche che offrono calzate ampie ed extra ampie, come le scarpe Nike Pegasus e Nike Monarch.
- Se i tuoi piedi hanno misure diverse, usa quella del piede più grande per il confronto con quelle riportate in una tabella di misure.
Come trovare la misura di scarpe giusta per te
Ora che hai preso le misure dei tuoi piedi, confrontale con quelle sulla tabella delle misure Nike per trovare la misura migliore per te.
Anche se altre aziende di scarpe possono utilizzare scale di misura simili, è sempre preferibile controllare la tabella delle misure del marchio in questione prima di acquistare un nuovo paio di scarpe, poiché l'approccio specifico di ogni marchio a misura e calzata può variare.
Scarpe – Uomo
Scarpe – Donna
Scarpe – Uomo
Scarpe – Donna
Queste tabelle si basano sulle misure di scarpe per gli Stati Uniti. Per le conversioni in altri mercati, dai un'occhiata alle tabelle delle misure Nike qui sotto.
Che differenza c'è tra le misure di scarpe da uomo e da donna?
In linea di massima, c'è una differenza di misura di 1,5 tra le scarpe Nike da uomo e da donna. Ad esempio, se la tua misura di scarpe da donna è 8, per le scarpe da uomo sarà probabilmente 6,5. Alcuni modelli di scarpe hanno, comunque, misure unisex, quindi ricorda sempre di controllare i dettagli di prodotto prima di acquistarne un nuovo paio.
Quattro indizi di una misura di scarpe sbagliata
Se una scarpa calza correttamente, quando cammini, corri o pratichi uno sport, dovresti riuscire a eseguire qualunque movimento in tutta comodità e con sicurezza. Ciò detto, esistono alcuni segnali rivelatori a cui prestare attenzione se sospetti di indossare una misura di scarpe sbagliata, tra cui:
- Lo spazio sulla punta è troppo stretto. Una scarpa troppo stretta potrebbe schiacciare o irritare la punta dell'alluce o del mignolo.
- Senti dei fastidi ai talloni o alle caviglie. Un collare di scarpa troppo alto, ad esempio, può provocare rossore o vesciche sul malleolo (indizio di una calzata troppo ampia).
- L'arco plantare della scarpa è nella posizione sbagliata. Se la scarpa è troppo grande, l'arco plantare potrebbe trovarsi troppo vicino al tallone. Se invece è troppo piccola, potrebbe essere troppo vicino all'avampiede.
- Il tallone fuoriesce mentre cammini. Se una scarpa è troppo grande, questo può succedere anche con i lacci allacciati stretti.
Consiglio: quando provi un paio di scarpe Nike per valutarne la calzata, replica ogni movimento che intendi eseguire indossandole. Ad esempio, se stai acquistando scarpe da running, prendi in considerazione la possibilità di verificare come le senti al piede facendo una corsa veloce intorno all'isolato. Se preferisci avere consigli e suggerimenti professionali da Athletes Nike, recati nel negozio Nike più vicino per provare diversi modelli di persona.
Tre suggerimenti per trovare la misura di scarpe per bambini corretta
Per trovare nuove scarpe per un bambino o una bambina o capire quando un vecchio paio è da eliminare, le persone che se ne occupano devono fare talvolta un lavoro da detective, perché non sempre i bambini riescono a spiegarsi bene quando parlano di dettagli relativi alla calzata.
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Prova a seguire questi consigli per assicurarti che un paio di scarpe per bambini sia della misura giusta:
- Chiedi al bambino o alla bambina di indossare le scarpe stando in piedi e senti la punta dell'alluce rispetto alla punta della scarpa. Dovrebbe esserci spazio sufficiente per inserire la punta del tuo dito. Se non c'è abbastanza spazio, la scarpa è probabilmente troppo piccola.
- Osserva come corre o cammina mentre la indossa. I bambini tendono a cambiare andatura più spesso degli adulti. Tuttavia, se ti sembra che il bambino o la bambina si muova in modo leggermente più incerto, probabilmente non si sente a suo agio con le scarpe che indossa.
- Per i bambini di età inferiore (come i bimbi piccoli), se continuano a toccare nervosamente le scarpe o provano spesso a metterle e toglierle, potrebbe essere un segnale che stanno indossando la misura sbagliata.
Quattro fattori che possono incidere sulla calzata
L'utilizzo degli strumenti di misurazione forniti in questa guida è un ottimo modo per individuare la misura di scarpe corretta, ma è importante precisare che scarpe diverse hanno finalità d'uso e design diversi, che possono incidere sulla calzata, anche nel caso di scarpe della stessa misura.
Ci sono alcuni fattori che possono incidere sul modo in cui senti una scarpa al piede:
- La forma e la struttura complessiva della scarpa. Una forma utilizzata per costruire una scarpa riproduce la forma del piede, e scarpe diverse (incluse diverse scarpe Nike) sono realizzate utilizzando forme diverse. Ad esempio, una scarpa da calcio Mercurial è realizzata con una forma diversa rispetto a un paio di Air Force 1. Sebbene siano progettate per offrire una calzata corrispondente alla misura, le scarpe da calcio Nike hanno, ad esempio, un uso diverso rispetto a una scarpa lifestyle, quindi chi le indossa probabilmente le sente al piede in modo diverso rispetto a un paio di Air Force 1. Molte persone che giocano a calcio, soprattutto ad alti livelli, scelgono misure inferiori di scarpe da calcio per sentire di più il contatto con la palla.
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- Il materiale. Alcuni tessuti offrono più elasticità e morbidezza rispetto ad altri. La pelle, ad esempio, può risultare più morbida e flessibile di certi materiali sintetici.
- Il sistema di chiusura. Una scarpa con lacci che si possono allentare o stringere permette di ottenere una calzata più personalizzata, mentre una scarpa slip-on offre minori possibilità di regolazione.
- L'utilizzo previsto per la scarpa. Per prestazioni atletiche, potresti desiderare una scarpa da calcio, football o baseball che offre una calzata aderente e avvolgente. Per una scarpa da tutti i giorni, potresti, invece, preferire una calzata leggermente più ampia, con più spazio sulla punta per muovere le dita.
Misure a parte, la calzata di una scarpa è soggettiva. È normale che le preferenze cambino da persona a persona. A seconda di come ti piace sentirla al piede, potresti preferire una scarpa un po' più ampia o un po' più aderente. Per andare sul sicuro: usa la misura dei tuoi piedi come guida, ma assicurati di provare diverse paia di scarpe per trovare il modello più comodo.
Domande frequenti
Come fai a sapere se la misura di scarpe che indossi è corretta?
Se senti le dita dei piedi schiacciate o hai pochissimo spazio per muoverle sulla punta, è probabile che tu stia indossando scarpe troppo piccole. Se l'altezza del collare della scarpa è eccessiva o avverti sfregamenti o altri fastidi intorno alla caviglia, è possibile che la misura che stai indossando sia troppo grande. Una misura è troppo grande anche se il tallone scivola e si sposta nella scarpa o se il supporto dell'arco plantare è decentrato sotto il piede.
Come fai a sapere se la misura di scarpe che indossa un bambino o una bambina è corretta?
Potrebbe indossare la misura sbagliata se continua a toccare nervosamente le scarpe, mostra disagio o assume tipi di andatura insoliti. Inoltre, se non c'è spazio sufficiente per inserire la punta del tuo dito tra l'estremità del suo alluce e la punta della scarpa, la misura è probabilmente troppo piccola.
Come si converte una misura di scarpe da uomo in una misura da donna?
In linea di massima, c'è una differenza di misura di 1,5 tra le scarpe Nike da uomo e da donna. Ad esempio, se la tua misura di scarpe da donna è 8, per le scarpe da uomo sarà probabilmente 6,5. Alcuni modelli di scarpe hanno, comunque, misure unisex, quindi ricorda sempre di controllare i dettagli di prodotto prima di acquistarne un nuovo paio.
Quali sono le migliori scarpe Nike per i piedi a pianta larga?
Se senti una scarpa della misura standard troppo stretta sul piede, dovresti cercare modelli ampi o molto ampi. Ci sono diverse sneakers Nike iconiche che offrono calzate ampie ed extra ampie, come le scarpe Nike Pegasus e Nike Monarch.
Come si converte una misura di scarpe statunitense in una misura europea?
Per effettuare conversioni tra misure di scarpe statunitensi ed europee, assicurati di controllare le tabelle di misure dei singoli rivenditori, poiché le misure possono variare da un marchio all'altro. Per convertire le misure statunitensi di scarpe Nike in misure europee, consulta le tabelle di misure di scarpe per uomo, donna e bambini su Nike.com.
Come si converte una misura di scarpe statunitense in una misura canadese?
In Canada si utilizza lo stesso sistema di misure di scarpe degli Stati Uniti, quindi non c'è alcun bisogno di convertire le misure statunitensi di scarpe in misure canadesi.
Testo di Julia Sullivan