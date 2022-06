Cos'è la pronazione e quali sono le migliori scarpe Nike per i piedi piatti?

Per cominciare, è utile capire come si muove il piede durante la fase di appoggio. La pronazione è la rotazione naturale del piede verso il basso e l'interno quando tocca terra. Nei runner, il grado di questo movimento rotatorio è variabile. L' iperpronazione è per definizione un appoggio in cui il piede ruota eccessivamente verso il basso e l'interno.Secondo l' American Academy of Orthopedic Surgeons , le persone con i piedi piatti tendono all'iperpronazione , con potenziale sovraccarico sull'alluce e conseguente abbassamento dell'arco mediale o rotazione della caviglia verso l'interno. Per stabilire se sei incline all'iperpronazione mentre corri, ti basta dare una rapida occhiata alle scarpe da running che usi di più. Se la suola è molto più consumata sul lato interno allora è probabile che sia così. Oppure, meglio ancora, chiedi a chi fa running con te di filmarti mentre corri sul tapis roulant o sul marciapiede per vedere se la volta longitudinale interna del piede si appiattisce quando lo appoggi a terra.

Se noti effettivamente un'iperpronazione, non ti allarmare: se non causa dolori o infortuni, in linea di massima non rappresenta un problema. Tuttavia, secondo l'American Podiatric Medical Association, una pronazione eccessiva può contribuire all'insorgere di talloniti o favorire infortuni all'anca, al ginocchio e alla zona lombare. Se durante la corsa avverti dolore in questi punti, richiedi un consulto podologico per ricevere consigli su come dare il giusto sostegno ai piedi e prevenire disagi o infortuni, ad esempio con esercizi preabilitativi per rafforzare i muscoli del piede. Ricorda: non dovresti mai considerare le scarpe come un rimedio per i dolori o gli infortuni.