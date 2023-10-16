Come pulire le scarpe Nike Air Force 1

Con una varietà di colorway e modelli a taglio alto, medio e basso, le Air Force 1 sono una vera e propria icona di stile. Nella loro versione total white, in particolare, si confermano un must dello stile streetwear da sfoggiare tutti i giorni.

Se questo modello è il pezzo forte del tuo look, prima o poi ti capiterà di sporcarle, macchiarle o segnarle. Per risolvere il problema, è importante sapere come tenere pulite le Air Force 1. Leggi questi consigli per rinfrescarle e farle tornare in pista.