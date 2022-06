Come pulire le scarpe Nike Air Force 1

In genere puoi eliminare molti segni dalle scarpe usando semplicemente un detergente delicato e un panno umido, ma per quelli più ostinati potrebbe servirti anche un prodotto specifico. Per rimuovere le macchie d'erba puoi usare l'alcol denaturato, l'aceto o un detergente apposito.

Come prima cosa, prova a tamponare la macchia con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico per vedere se riesci a eliminarla. Nel caso questo non bastasse, inumidisci la macchia con aceto e lascia agire per 30 minuti, quindi strofina con uno spazzolino. Puoi anche utilizzare un detergente per capi in pelle.

