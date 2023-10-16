Come pulire le scarpe Nike Air Force 1

Come pulire le Air Force 1
Cura dei prodotti
Vuoi che le tue Air Force 1 total white siano sempre impeccabili? Segui questi consigli per rimuovere le macchie e fare in modo che le tue scarpe siano sempre come nuove.
Forniture
- Bicarbonato di sodio
- Aceto bianco
- Dentifricio bianco senza gel
- Acqua micellare
- Sapone per i piatti (facoltativo)
- Detersivo per bucato (facoltativo)
- Alcol denaturato (facoltativo)
- Prodotto detergente per capi in pelle (facoltativo)
Strumenti
- Spazzolino da denti o panno morbido pulito
- Gomma smacchiante
Con una varietà di colorway e modelli a taglio alto, medio e basso, le Air Force 1 sono una vera e propria icona di stile. Nella loro versione total white, in particolare, si confermano un must dello stile streetwear da sfoggiare tutti i giorni.
Se questo modello è il pezzo forte del tuo look, prima o poi ti capiterà di sporcarle, macchiarle o segnarle. Per risolvere il problema, è importante sapere come tenere pulite le Air Force 1. Leggi questi consigli per rinfrescarle e farle tornare in pista.
I migliori prodotti di uso domestico per pulire le Air Force 1
Se non ti separi praticamente mai dalle tue Nike Air Force 1 total white, può essere difficile tenerle sempre immacolate. Ma non temere, il segreto per pulire le scarpe è avere sotto mano alcuni prodotti essenziali. Fortunatamente, tra questi, ce ne sono molti di uso domestico noti per la loro efficacia.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Come rimuovere le macchie d'erba dalle Air Force 1
In genere puoi eliminare molti segni dalle scarpe usando semplicemente un detergente delicato e un panno umido, ma per quelli più ostinati potrebbe servirti anche un prodotto specifico. Per rimuovere le macchie d'erba puoi usare l'alcol denaturato, l'aceto o un detergente apposito.
Come prima cosa, prova a tamponare la macchia con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico per vedere se riesci a eliminarla. Nel caso questo non bastasse, inumidisci la macchia con aceto e lascia agire per 30 minuti, quindi strofina con uno spazzolino. Puoi anche utilizzare un detergente per capi in pelle.
ARTICOLO CORRELATO: Consigli per far tornare come nuove le scarpe bianche
Come pulire i lacci delle scarpe bianchi
Puoi lavare i lacci delle scarpe in lavatrice, con del detersivo per piatti o una soluzione di acqua e detergente.
ARTICOLO CORRELATO: Tre semplici modi per pulire i lacci delle scarpe
Domande frequenti
Posso lavare le Air Force 1 in lavatrice?
Come pulire le Air Force 1 in pelle scamosciata
Se ancora non riuscissi nell'intento, bagna l'angolo di un panno asciutto con una piccola quantità di detergente per pelle scamosciata, aceto bianco o alcol denaturato. Assicurati di non inzuppare la scarpa con il liquido, ma di inumidirla solo leggermente. Strofina la pelle con movimenti rapidi, quindi lasciala asciugare. Se la macchia è ancora visibile, ripeti la procedura.
Testi a cura di Lesly Gregory