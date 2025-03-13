Come prendere le misure per trovare il bra Nike giusto per te

Un bra dovrebbe farti sentire più disinvolta e comoda quando ti muovi o ti alleni. Sweeney spiega che il modo migliore per verificarlo è riprodurre i movimenti che farai indossandolo, che si tratti di una sessione di yoga o di uno squat profondo. Il reggiseno sportivo dovrebbe adattarsi al corpo che lo indossa e seguirne i movimenti.