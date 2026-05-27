Come dovrebbero calzare le scarpe da calcio?

In generale, la misura di una scarpa da calcio corrisponde a quella di una scarpa normale. Alcuni giocatori, soprattutto di alto livello, preferiscono però scarpe molto più aderenti rispetto, ad esempio, a un paio di scarpe da running.

Questo perché tendono a preferire un maggiore contatto con la palla. In alcuni casi, scelgono una o mezza misura in meno rispetto alla loro misura normale. (Nota: inizialmente, può risultare scomodo). Per chi gioca a livello amatoriale o per passione, potrebbe non essere necessario ricorrere a una misura più piccola. L'ideale è scegliere una misura che risulti confortevole.

Le scarpe da calcio Nike sono realizzate principalmente in materiale sintetico, che è elastico, morbido e flessibile. Tuttavia, sono anche progettate per essere indossate fin da subito e offrire comfort immediato.

In generale, scegli una calzata che ti sembri confortevole fin da subito, invece di chiederti come potrebbe cambiare dopo qualche mese. Quando provi un nuovo paio di scarpe da calcio, indossa le calze che userai in campo. In generale, una scarpa da calcio che calza nel modo giusto dovrebbe avvolgere alla perfezione il tallone.