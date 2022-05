Back to school: le migliori scarpe Nike per il rientro a scuola

Per i bambini che amano stare in piedi tutto il giorno scegli la Nike Pegasus, una scarpa pensata per i runner. Le suole delle Nike Pegasus sono realizzate in schiuma reattiva e gomma resistente, per offrire maggiore supporto e stabilità. Per il percorso a piedi verso la scuola, un giro durante la ricreazione o una corsa sulla pista da atletica, la tomaia in mesh traspirante è perfetta perché fa circolare l'aria intorno al piede. Misure dal 32 in su.