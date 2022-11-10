Come lavare a mano i vestiti
Cura dei prodotti
Con il lavaggio a mano puoi mantenere i vestiti in condizioni ottimali. Dai un'occhiata a questi consigli su come lavare i tuoi capi a mano, nel lavandino o nella vasca da bagno.
Forniture
- Detersivo per bucato
- Smacchiatore (facoltativo)
Strumenti
- Lavandino o vasca da bagno
- Filo per stendere i panni
Il lavaggio a mano è un modo rapido, semplice ed economico per lavare i vestiti, compresi i capi di abbigliamento da allenamento, i reggiseni sportivi, i vestiti che indossi tutti i giorni e gli accessori.
Spesso il lavaggio a mano è indicato nelle etichette di tessuti delicati come seta, cashmere e lana; tuttavia, può essere una buona soluzione anche per molti altri tipi di tessuto, come poliestere e nylon. Essendo più delicato del lavaggio a macchina, può contribuire ad allungare la vita dei tuoi capi.
Quando lavi un capo a mano, non devi preoccuparti degli eventuali strappi che possono verificarsi, ad esempio, in una lavatrice con agitatore. Inoltre, sapere come lavare a mano i vestiti è molto utile se non hai accesso a una lavatrice.
Ecco come lavare a mano i tuoi capi in sei semplici passaggi.
Come lavare a mano i vestiti
- Controlla la temperatura di lavaggio riportata sull'etichetta. Se devi rimuovere olio e sporcizia, di solito l'acqua calda è più efficace. Su alcuni tessuti, però, potrebbe risultare troppo aggressiva. In caso di dubbi (o se il capo è privo di etichetta), utilizza acqua fredda o tiepida.
- Pretratta eventuali macchie con uno smacchiatore fatto in casa o acquistato in negozio. Lascialo agire per un'ora al massimo.
(Articolo correlato: Come eliminare le macchie dalle maglie bianche)
- Dopo aver pulito il lavandino, riempilo di acqua alla temperatura corretta. Se devi lavare una grande quantità di bucato, puoi usare la vasca da bagno.
- Aggiungi un cucchiaino di detersivo per bucato e agita l'acqua con le mani per formare la schiuma. Puoi scegliere lo stesso detersivo che usi per la lavatrice, ma se devi lavare tessuti che richiedono cure particolari, ad esempio i capi in lana, è meglio optare per un detersivo delicato.
- Immergi i vestiti e agitali delicatamente nell'acqua saponata. Evita di strofinare, poiché potresti danneggiare i materiali. Tieni i vestiti in ammollo per un'ora al massimo, poi rimuovili e svuota il lavandino.
- Riempi di nuovo il lavandino con acqua fredda o tiepida e immergi i capi per risciacquare eventuali residui di schiuma. Agita i capi fino a eliminare tutto il detersivo. Potrebbe essere necessario svuotare il lavandino e ripetere questo passaggio fino a quando l'acqua non è completamente pulita.
Come asciugare a mano i vestiti
- Svuota il lavandino e premi il capo contro la parete del lavandino per eliminare l'acqua in eccesso. Evita di strizzare il capo: metodi come questo, infatti, rischiano di danneggiare o deformare il materiale.
- Stendi un asciugamano sul pavimento e mettici sopra il capo. Quindi, arrotola l'asciugamano premendo verso il basso, oppure passaci sopra con i piedi così che l'asciugamano assorba l'acqua residua. Una volta srotolato l'asciugamano, il capo sarà ancora umido.
- Appendilo su uno stendibiancheria o un filo per stendere i panni, idealmente in un luogo areato a sufficienza. È consigliabile appendere i capi colorati lontano dalla luce solare diretta per evitare che sbiadiscano; puoi invece asciugare al sole i capi bianchi.
Domande frequenti
Quali capi devo lavare a mano?
In generale, puoi lavare a mano qualsiasi capo di abbigliamento. Alcuni articoli, come i capi delicati, richiedono necessariamente un lavaggio a mano. Ad esempio, i maglioni di lana devono essere lavati a mano, poiché in lavatrice rischiano di allargarsi e deformarsi. Seta, cashmere e pizzo sono altri esempi di tessuti che sarebbe meglio lavare a mano.
Per lavare a mano i miei capi, devo usare il lavandino o la vasca da bagno?
Questa scelta dipende dalle dimensioni del capo o dalla quantità di bucato da lavare. Riempire il lavandino può essere più veloce, ma potresti dover lavare soltanto un capo alla volta. Se devi lavare un capo più grande o un intero carico di bucato, usa la vasca da bagno.
Quale detersivo bisogna usare per lavare a mano i vestiti?
Per lavare a mano i vestiti, puoi usare un normale detersivo per bucato. Per gli articoli delicati, è meglio optare per un detersivo delicato.
Testo a cura di Hannah Singleton