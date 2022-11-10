Come lavare a mano i vestiti

Cura dei prodotti

Con il lavaggio a mano puoi mantenere i vestiti in condizioni ottimali. Dai un'occhiata a questi consigli su come lavare i tuoi capi a mano, nel lavandino o nella vasca da bagno.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 5 min
Come lavare i capi a mano
Tempo richiesto
60 min
Costo stimato
5 USD

Forniture

  • Detersivo per bucato
  • Smacchiatore (facoltativo)

Strumenti

  • Lavandino o vasca da bagno
  • Filo per stendere i panni

Il lavaggio a mano è un modo rapido, semplice ed economico per lavare i vestiti, compresi i capi di abbigliamento da allenamento, i reggiseni sportivi, i vestiti che indossi tutti i giorni e gli accessori.

Spesso il lavaggio a mano è indicato nelle etichette di tessuti delicati come seta, cashmere e lana; tuttavia, può essere una buona soluzione anche per molti altri tipi di tessuto, come poliestere e nylon. Essendo più delicato del lavaggio a macchina, può contribuire ad allungare la vita dei tuoi capi.

Quando lavi un capo a mano, non devi preoccuparti degli eventuali strappi che possono verificarsi, ad esempio, in una lavatrice con agitatore. Inoltre, sapere come lavare a mano i vestiti è molto utile se non hai accesso a una lavatrice.

Ecco come lavare a mano i tuoi capi in sei semplici passaggi.

Come lavare a mano i vestiti

  1. Controlla la temperatura di lavaggio riportata sull'etichetta. Se devi rimuovere olio e sporcizia, di solito l'acqua calda è più efficace. Su alcuni tessuti, però, potrebbe risultare troppo aggressiva. In caso di dubbi (o se il capo è privo di etichetta), utilizza acqua fredda o tiepida.
  2. Pretratta eventuali macchie con uno smacchiatore fatto in casa o acquistato in negozio. Lascialo agire per un'ora al massimo.

    (Articolo correlato: Come eliminare le macchie dalle maglie bianche)
  3. Dopo aver pulito il lavandino, riempilo di acqua alla temperatura corretta. Se devi lavare una grande quantità di bucato, puoi usare la vasca da bagno.
  4. Aggiungi un cucchiaino di detersivo per bucato e agita l'acqua con le mani per formare la schiuma. Puoi scegliere lo stesso detersivo che usi per la lavatrice, ma se devi lavare tessuti che richiedono cure particolari, ad esempio i capi in lana, è meglio optare per un detersivo delicato.
  5. Immergi i vestiti e agitali delicatamente nell'acqua saponata. Evita di strofinare, poiché potresti danneggiare i materiali. Tieni i vestiti in ammollo per un'ora al massimo, poi rimuovili e svuota il lavandino.
  6. Riempi di nuovo il lavandino con acqua fredda o tiepida e immergi i capi per risciacquare eventuali residui di schiuma. Agita i capi fino a eliminare tutto il detersivo. Potrebbe essere necessario svuotare il lavandino e ripetere questo passaggio fino a quando l'acqua non è completamente pulita.

Come lavare a mano i vestiti

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    1. Riempi il lavandino di acqua.

  • Come lavare a mano i vestiti, Come lavare i capi a mano, slide 2 of 4

    2. Aggiungi un detersivo per bucato.

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    3. Immergi i vestiti, muovili un po' e mettili a mollo.

Come asciugare a mano i vestiti

  1. Svuota il lavandino e premi il capo contro la parete del lavandino per eliminare l'acqua in eccesso. Evita di strizzare il capo: metodi come questo, infatti, rischiano di danneggiare o deformare il materiale.
  2. Stendi un asciugamano sul pavimento e mettici sopra il capo. Quindi, arrotola l'asciugamano premendo verso il basso, oppure passaci sopra con i piedi così che l'asciugamano assorba l'acqua residua. Una volta srotolato l'asciugamano, il capo sarà ancora umido.
  3. Appendilo su uno stendibiancheria o un filo per stendere i panni, idealmente in un luogo areato a sufficienza. È consigliabile appendere i capi colorati lontano dalla luce solare diretta per evitare che sbiadiscano; puoi invece asciugare al sole i capi bianchi.
Come lavare i capi a mano

Domande frequenti

Quali capi devo lavare a mano?

In generale, puoi lavare a mano qualsiasi capo di abbigliamento. Alcuni articoli, come i capi delicati, richiedono necessariamente un lavaggio a mano. Ad esempio, i maglioni di lana devono essere lavati a mano, poiché in lavatrice rischiano di allargarsi e deformarsi. Seta, cashmere e pizzo sono altri esempi di tessuti che sarebbe meglio lavare a mano.

Per lavare a mano i miei capi, devo usare il lavandino o la vasca da bagno?

Questa scelta dipende dalle dimensioni del capo o dalla quantità di bucato da lavare. Riempire il lavandino può essere più veloce, ma potresti dover lavare soltanto un capo alla volta. Se devi lavare un capo più grande o un intero carico di bucato, usa la vasca da bagno.

Quale detersivo bisogna usare per lavare a mano i vestiti?

Per lavare a mano i vestiti, puoi usare un normale detersivo per bucato. Per gli articoli delicati, è meglio optare per un detersivo delicato.

Testo a cura di Hannah Singleton

Data di pubblicazione originale: 10 novembre 2022

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