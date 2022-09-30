Come lavare i capi bianchi
Cura dei prodotti
Segui questi semplici suggerimenti di lavaggio per mantenere i capi bianchi come nuovi.
Forniture
- Detersivo per bucato
- Candeggina a base di ossigeno o bicarbonato di sodio
- Smacchiatore fatto in casa o acquistato (opzionale)
Strumenti
- Lavatrice
- Filo per stendere i panni
Nel tuo guardaroba le t-shirt bianche sono indispensabili, ma mantenerle pulite non è sempre facile. Possono infatti perdere la loro brillantezza, a causa dell'accumularsi di macchie dovute al versamento di liquidi, al sudore o di altro tipo.
Con un po' di cura, puoi ravvivare gli indumenti bianchi riportandoli al loro iniziale splendore. Spoiler: contrariamente a quanto si crede, la candeggina tradizionale a base di cloro potrebbe non essere l'opzione migliore per rinfrescare i toni bianchi e brillanti. Ecco cinque semplici passaggi da seguire per lavare i capi bianchi.
Come lavare i capi bianchi
1.Smista i capi da lavare.
Sarà pure noioso, ma se vuoi che i capi bianchi restino brillanti, la cosa più semplice da fare è lavarli separatamente. Le tinture dei tessuti colorati, come il denim, possono a volte stingere durante il lavaggio, alterando il colore dei tessuti bianchi.
Per smistare i capi da lavare, inizia separando quelli bianchi da tutto il resto. Quindi, separa gli indumenti bianchi delicati, come i capi di abbigliamento sportivo o gli articoli con pizzo o seta, dal resto dei bianchi.
Controlla le istruzioni di lavaggio sull'etichetta per sapere quali capi sono lavabili in lavatrice e segui le indicazioni per la temperatura e il ciclo di centrifuga. In caso di dubbi, usa acqua fredda e lava a mano eventuali capi delicati.
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2. Effettua un trattamento preliminare sulle macchie.
Prima di mettere i capi in lavatrice, effettua un trattamento preliminare sulle macchie evidenti, come quelle di vino, di erba e le macchie sulle ascelle.
Puoi acquistare uno smacchiatore in commercio (suggerimento: evita la candeggina a base di cloro) o creare un tuo composto personale per il trattamento delle macchie utilizzando due parti di perossido di idrogeno, una parte di sapone per piatti e un pizzico di bicarbonato di sodio. Applica la soluzione sulle parti macchiate dell'indumento e, prima di procedere al lavaggio, lascia che il tessuto la assorba per almeno un'ora.
In caso di necessità, puoi utilizzare un detersivo liquido invece di uno smacchiatore.
3.Usa un detersivo adatto.
Alcuni detersivi sono migliori di altri per lavare i capi bianchi. Il tipo dipenderà dalle tue preferenze riguardo all'uso di sbiancanti chimici o non chimici.
Molti detersivi sbiancanti per il bucato contengono candeggina a base di cloro. Questa sostanza chimica può essere troppo aggressiva su alcuni tessuti, perché l'effetto sbiancante comporta la rimozione del colore. È preferibile utilizzare questi prodotti solo su tessuti compatibili con l'uso di candeggina (di nuovo, controlla l'etichetta). Evita di utilizzare candeggina a base di cloro su lana, spandex, pelle o su altri materiali delicati.
In alternativa, prova la candeggina a base di ossigeno. È sicura sui colori, poiché ravviva i bianchi senza togliere colore al tessuto. Per rendere più efficace il detersivo standard per il bucato, puoi aggiungere un misurino di candeggina a base di ossigeno liquida o in polvere.
Altrimenti, puoi utilizzare mezza tazza di bicarbonato di sodio al posto della candeggina a base di ossigeno.
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4.Scegli la giusta temperatura dell'acqua.
Per mantenere l'aspetto brillante dei capi bianchi rimuovendo anche lo sporco più ostinato, lavali in acqua alla temperatura più alta con cui sono compatibili. Per sapere qual è la temperatura giusta per i tuoi capi, controlla le etichette.
In genere, sebbene sia efficace nella rimozione degli oli che provocano le macchie e lo scolorimento, l'acqua calda (insieme al detersivo) non raggiunge una temperatura tale da danneggiare i tessuti.
Quando metti i panni sporchi in lavatrice, evita di sovraccaricarla per assicurarti che ogni capo venga accuratamente risciacquato.
5.Fai asciugare i capi bianchi al sole.
La luce del sole è ottima per asciugare i capi bianchi: i raggi UV agiscono come una sorta di candeggina naturale. Quando è possibile, metti i capi bianchi ad asciugare alla luce diretta del sole (tuttavia, evita questo metodo con i capi colorati, perché il sole può sbiadire i colori vivaci).
Se non puoi far asciugare i capi al sole, mettili nell'asciugatrice e scegli l'impostazione più bassa. Non utilizzare una temperatura elevata, perché potrebbe fissare le macchie sul tessuto.
Testi a cura di Hannah Singleton