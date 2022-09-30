Sarà pure noioso, ma se vuoi che i capi bianchi restino brillanti, la cosa più semplice da fare è lavarli separatamente. Le tinture dei tessuti colorati, come il denim, possono a volte stingere durante il lavaggio, alterando il colore dei tessuti bianchi.

Per smistare i capi da lavare, inizia separando quelli bianchi da tutto il resto. Quindi, separa gli indumenti bianchi delicati, come i capi di abbigliamento sportivo o gli articoli con pizzo o seta, dal resto dei bianchi.

Controlla le istruzioni di lavaggio sull'etichetta per sapere quali capi sono lavabili in lavatrice e segui le indicazioni per la temperatura e il ciclo di centrifuga. In caso di dubbi, usa acqua fredda e lava a mano eventuali capi delicati.

(Articolo correlato: Come lavare e prenderti cura del tuo bra)