Come riparare una zip

Se mentre stai per chiudere la zip di una giacca ti accorgi che non si aggancia o, peggio ancora, che c'è un buco dove dovrebbe essere chiusa, non preoccuparti. Certo, una zip rotta è frustrante, ma è un problema risolvibile. Con gli strumenti giusti e qualche trucchetto, puoi riparare una zip rotta in autonomia.

Per riuscire a farlo, è utile sapere prima di tutto come funziona. Ecco i componenti principali:

Il cursore è il meccanismo che si muove lungo i denti della zip e che li unisce.

è il meccanismo che si muove lungo i denti della zip e che li unisce. Il tiretto è il gancetto che si usa per spostare la zip verso l'alto e verso il basso.

è il gancetto che si usa per spostare la zip verso l'alto e verso il basso. I denti sono i perni in plastica o metallo lungo la zip che la tengono insieme.

sono i perni in plastica o metallo lungo la zip che la tengono insieme. Il fermo superiore e il fermo inferiore sono i pezzi di plastica o metallo nella parte superiore e inferiore della zip che impediscono al cursore di oltrepassare le estremità della zip stessa.

Alcune zip hanno un meccanismo più complesso per il fermo inferiore, che comprende un blocchetto su un lato e uno spillo sul lato opposto. Questo dispositivo è più complesso rispetto al fermo inferiore standard, quindi è meglio non rimuoverlo per riparare la zip (tuttavia, è possibile rimuovere i fermi superiori per accedere ai componenti rotti).

Ecco alcuni consigli per riparare una zip rotta.