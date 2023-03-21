Per chi gioca, i guanti da football americano sono un accessorio versatile: proteggono le mani durante i tackle e migliorano la presa durante il lancio e la ricezione della palla. Tuttavia, dopo giorni di partite e allenamenti, può capitare che si sporchino di erba, sudore e fango.

Proprio come per le divise da football americano, è importante pulire regolarmente i guanti per prolungarne la durata e mantenerli in buone condizioni. Tuttavia, a causa del materiale aderente che ti aiuta ad afferrare la palla, è meglio non metterli in lavatrice: il lavaggio a mano è l'opzione più delicata e sicura. Continua a leggere per scoprire come pulire i guanti da football americano in modo che non perdano la presa.

(Articolo correlato: I migliori guanti Nike American Football per questa stagione)