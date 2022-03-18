Come lavare uno zaino

Se uno zaino fa il suo lavoro, è probabilmente destinato a sporcarsi. Comunque usi il tuo zaino – come sacca da palestra, borsa da lavoro o per infilarci i libri per la scuola – macchie, fuoriuscite di liquidi e cattivi odori sono sempre in agguato. Se vuoi mantenere pulito lo zaino, devi sapere qual è il modo giusto per lavarlo a seconda del materiale di cui è fatto. Dai un'occhiata a questi suggerimenti per (ri)portare il tuo zaino preferito alle sue condizioni originarie.