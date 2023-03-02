La migliore attrezzatura e i migliori accessori da allenamento da football americano Nike

Scopri il meglio dell'attrezzatura e degli articoli da allenamento da football americano Nike
Guida all'acquisto
Riempi il borsone con articoli Nike American Football ad alte prestazioni, ideali per l'allenamento.
Per ottenere ottimi risultati durante un allenamento di football americano devi prima di tutto scegliere l'attrezzatura giusta. Per fare qualche esempio, i guanti giusti possono aiutarti ad avere più presa sul pallone, le scarpe ideali permettono una maggiore stabilità e le imbottiture adeguate offrono più protezione durante gli scontri.
Usa questa guida per trovare l'attrezzatura migliore da allenamento da football americano per bambini e adulti.
La migliore attrezzatura da allenamento da football americano Nike
1. Per i contatti: strati base imbottiti Nike
Aggiungi degli strati base imbottiti Nike Pro sotto le imbottiture per le spalle o i pantaloni da football americano per godere di maggiore ammortizzazione quando ti alleni a dare e a ricevere colpi. Questi strati base per la parte superiore e inferiore del corpo per adulti e bambini presentano un'imbottitura in schiuma Nike HyperStrong su fianchi, cosce, spalle e gabbia toracica per aggiungere uno strato di ammortizzazione nei punti meno protetti.
Gli strati base a compressione sono leggeri, traspiranti e realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che assorbe l'umidità e allontana il sudore per un maggiore comfort durante l'allenamento.
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2. Per avere presa sul pallone: guanti Nike American Football
Se giochi come defensive back, running back o in ricezione e vuoi avere una presa eccezionale sulla palla e tenerla ben salda in mano anche nei tackle più intensi, i guanti Nike American Football con tecnologia Magnigrip fanno al caso tuo. Questi guanti regolabili ed elasticizzati seguono i movimenti della mano, mentre il palmo vanta un grip eccezionale anche quando afferri la palla con una mano sola.
Se, invece, giochi in difesa, prova un paio di guanti con imbottitura Nike American Football. Il palmo e le dita offrono un'ottima presa, per permetterti di superare la difesa avversaria tenendo ben salda la palla per poi passarla a chi gioca in attacco. L'imbottitura sulle dita e sul dorso della mano protegge dagli urti durante le azioni.
3. Per i campi e l'erba sintetica: scarpe Nike American Football
Le scarpe Nike American Football sono pensate per gli aspetti più duri di questo sport e per sopravvivere a svariate stagioni di allenamenti.
Le tomaie presentano elementi sagomati, che rinforzano il tallone, mentre lo strato esterno NikeSkin crea una calzata aderente ed essenziale. Queste scarpe bilanciano resistenza e grande leggerezza, per permetterti di sfrecciare lungo la linea laterale e di spostarti tra i coni durante l'allenamento.
I tacchetti sulla suola aiutano ad affondare il piede sul campo. Le scarpe Nike American Football presentano un pattern ampio dei tacchetti per donare stabilità e trazione anche quando il campo è bagnato. Il tacchetto sotto l'alluce crea una base solida per ripartenze potenti, volte a sorprendere la difesa avversaria o a tirare dritto verso il quarterback.
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4. Per i colpi e i lividi: scaldamuscoli per braccia e gambe Nike American Football
Puoi trovare scaldamuscoli Nike Training per coprire braccia e gambe, oltre a modelli protettivi per ginocchia, avambracci, gomiti, tibie e bicipiti.
Questi articoli dal design morbido ed elasticizzato sono pensati per rimanere in posizione, senza sfilarsi o provocare irritazioni. Sono realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore. Il tessuto antiabrasione difende la pelle in caso di contatto con il terreno, mentre la protezione dalle radiazioni UVA e UVB mette al riparo dai raggi del sole.
Alcuni scaldamuscoli da allenamento includono una morbida schiuma in aree strategiche, come gli avambracci o le ginocchia, per proteggere questi punti sensibili durante i tackle o quando cadi. L'imbottitura è flessibile e ti permette, in ogni caso, di muoverti liberamente.
Come se non bastasse, la superficie di questi scaldamuscoli offre maggiore grip sulla palla rispetto alla tua pelle (specialmente quando sudi) e questo può aiutarti, ad esempio, a tenere la palla ben ferma nell'incavo del gomito.
5. Per l'idratazione: borracce Nike
La disidratazione può diminuire le tue capacità di eseguire esercizi ad alta intensità. Mantieni la giusta idratazione e otterrai il massimo dai tuoi allenamenti di football americano.
Le borracce e i flaconi Nike sono realizzati in gomma e plastica resistenti per durare tutta la stagione, a prescindere da quante volte li porterai in giro. Molti modelli presentano un'apertura con pulsante a pressione, che tiene il fango e la sporcizia del campo lontani dalla tua acqua. Puoi trovare opzioni da 350 ml fino a 1,9 litri.
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6. Per fare pratica con i tiri: palloni da football americano Nike
I palloni da football americano Nike non temono il maltempo: la superficie adesiva e testurizzata è facile da afferrare e ti aiuta a ottenere una spirale perfetta anche se piove e fa freddo.
Puoi scegliere un pallone in gomma resistente da poter lanciare senza preoccuparti che si rovini, oppure puoi optare per un pallone di prima qualità in pelle sintetica con riga cucita, per un feeling da partita ufficiale.
I palloni da football americano Nike sono disponibili in misure ufficiali e in versione mini, per allenarti anche quando sei in giro.
7. Per trasportare tutto: borse Nike American Football
Gli allenamenti di football americano richiedono parecchia attrezzatura. Il segreto per tenere tutto organizzato? Uno spazioso borsone Nike. Lo scomparto principale è abbastanza grande per contenere casco, maglia, scarpe e non solo, mentre le tasche interne con zip ti permettono di riporre il paradenti e i guanti in uno spazio separato.
Puoi portarlo a mano, a tracolla oppure come se fosse uno zaino. I borsoni Nike sono disponibili in varie misure, con capienza fino a 120 litri.
Testo a cura di Greg Presto