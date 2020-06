Ricetta della bowl di zuppa di lenticchie

Preparazione

Per la zuppa di lenticchie:

In una pentola grande su fuoco medio, aggiungere l'olio di cocco e far rosolare le cipolle finché non diventano traslucide, per circa 5-7 minuti. Aggiungere l'aglio e cuocere fino a quando non inizierà a emanare un buon profumo. Aggiungere le carote e le patate dolci e rosolarle fino a renderle morbide. Aggiungere le lenticchie e il brodo vegetale e portare a ebollizione. Aggiungere il timo e le foglie di alloro e abbassare il fuoco. Lasciar cuocere la zuppa a fuoco lento per 30 minuti fino a 2 ore. Aggiungere il cavolo qualche minuto prima di toglierla dal fuoco. Conservare in 5 contenitori separati in frigorifero per un massimo di 3 giorni, oppure congelare e conservare per un massimo di due settimane.



Per il topping croccante aromatizzato:

tritare tutti gli ingredienti con un robot da cucina sminuzzandoli grossolanamente. Separare il composto in due contenitori e conservarlo con la zuppa. Servire con un uovo sodo.