Perché hai bisogno di un partner di responsabilità per raggiungere i tuoi obiettivi

Se passi più tempo a parlare o a sognare tutto ciò che vuoi ottenere che a lavorarci su, potrebbe essere un buon momento per chiamare i rinforzi e riuscire così a fare progressi.

Avere qualcuno che vigili sul tuo percorso o, meglio ancora, che si unisca a te nella tua missione verso il benessere, potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno per passare dall'intenzione all'azione e raggiungere il traguardo. In uno studio condotto dalla University College London, le coppie che volevano perdere peso, diventare più attive e fumare meno hanno dimostrato di ottenere risultati migliori quando tra partner conviventi venivano perseguiti gli stessi obiettivi. Altre ricerche pubblicate sul Journal of Personality and Social Psychology hanno rilevato l'importanza del sostegno del coniuge nel progresso verso un obiettivo, a breve o a lungo termine.

Non hai bisogno di sposarti per avere qualcuno che ti aiuti a realizzare le tue ambizioni. Secondo molti psicologi e allenatori, è sufficiente avere una persona verso cui sentirti responsabile (la tua dolce metà, qualcuno che fa parte della tua famiglia, delle tue amicizie o che consideri un riferimento), che abbia tutto ciò che serve per aiutarti a raggiungere il livello successivo e quello dopo ancora.