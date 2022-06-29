Perché hai bisogno di un partner di responsabilità per raggiungere i tuoi obiettivi

Trovati un partner di responsabilità
Coaching
Scopri perché avere una persona che ti faccia da spalla è il segreto per il successo.
- È dimostrato che quando hai difficoltà a fare progressi, avere qualcuno verso cui sentirti responsabile ti aiuta a tenere alta la motivazione e a raggiungere i traguardi.
- La scelta perfetta sarebbe una persona un po' più competente di te, piuttosto che il tuo migliore amico o la tua migliore amica.
- Controlli costanti e feedback oggettivi sono il segreto per una partnership dinamica efficiente.
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Se passi più tempo a parlare o a sognare tutto ciò che vuoi ottenere che a lavorarci su, potrebbe essere un buon momento per chiamare i rinforzi e riuscire così a fare progressi.
Avere qualcuno che vigili sul tuo percorso o, meglio ancora, che si unisca a te nella tua missione verso il benessere, potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno per passare dall'intenzione all'azione e raggiungere il traguardo. In uno studio condotto dalla University College London, le coppie che volevano perdere peso, diventare più attive e fumare meno hanno dimostrato di ottenere risultati migliori quando tra partner conviventi venivano perseguiti gli stessi obiettivi. Altre ricerche pubblicate sul Journal of Personality and Social Psychology hanno rilevato l'importanza del sostegno del coniuge nel progresso verso un obiettivo, a breve o a lungo termine.
Non hai bisogno di sposarti per avere qualcuno che ti aiuti a realizzare le tue ambizioni. Secondo molti psicologi e allenatori, è sufficiente avere una persona verso cui sentirti responsabile (la tua dolce metà, qualcuno che fa parte della tua famiglia, delle tue amicizie o che consideri un riferimento), che abbia tutto ciò che serve per aiutarti a raggiungere il livello successivo e quello dopo ancora.
I vantaggi di un partner
In pratica, un "partner di responsabilità" offre esattamente ciò che suggerisce il nome. "L'idea è trovare qualcuno che si impegni a farti perseguire in modo responsabile un determinato obiettivo", afferma il Nike Trainer Courtney Fearon, che incoraggia i suoi clienti a trovarsi dei "partner di movimento" come fa spesso lui stesso. "Se hai un obiettivo di fitness, questa persona potrebbe aiutarti a rispettare un programma di allenamento controllando i tuoi progressi in giorni concordati. O potrebbe eseguire ogni allenamento con te e sfidarti a metterti alla prova nei momenti in cui altrimenti non lo faresti". In questo modo ti insegnerà a sentirti più responsabile delle tue azioni.
Un altro vantaggio che questa figura potrebbe offrirti è rendere il tuo percorso più divertente (ad esempio, creando una playlist o evidenziando i tuoi progressi) e aumentare così la tua motivazione. Infine, come afferma Fearon, potrebbe spronarti a dare il massimo anche nei giorni in cui ti senti a terra, contrastando il tuo dialogo interiore negativo o ricordandoti di fare pause per bere. Allo stesso tempo, anche tu potresti ispirare questa persona a raggiungere l'eccellenza. I vantaggi sono reciproci.
Come trovare la persona giusta
Peccato non esista un'app in grado di aiutarti a trovare in un solo gesto la persona perfetta per questo ruolo. Anche se potrebbe tentarti l'idea di coinvolgere il tuo migliore amico o la tua migliore amica, non sempre è la mossa giusta. Stephen Gonzalez, PhD e componente del consiglio direttivo dell'Association for Applied Sport Psychology, ci ricorda che, seppur siamo soliti rivolgerci ai nostri buoni amici per ricevere da loro conforto e sostegno, non sempre apprezziamo che ci sfidino o ci offrano consigli imparziali. Ed è esattamente questo il tipo di aiuto che un "partner di responsabilità" deve darci.
Ciò detto, se vuoi comunque una persona che sia sulla tua stessa lunghezza d'onda e abbia un atteggiamento e valori simili ai tuoi, ma punti di forza diversi, "quello che conta di più è che siate complementari e diate a vicenda il vostro contributo", afferma Fearon. "Potreste influenzarvi reciprocamente a seconda di chi di voi è il tipo più vitale, puntuale o organizzato. Oppure potreste incoraggiarvi a fare determinati esercizi a seconda delle reciproche preferenze. Insomma, una persona sfrutta i punti di forza dell'altra."
L'importante è non puntare troppo in alto: parenti esperti di bodybuilding, colleghi chef o autori di best-seller potrebbero avere una routine o capacità per cui non hai ancora la preparazione adatta e potrebbero mandare in cortocircuito i tuoi progressi. Cerca invece una persona che sia giusto un po' più competente di te nell'attività a cui vuoi dedicarti. Uno studio della Michigan State University ha rilevato che coloro che svolgevano attività fisica avevano maggiori probabilità di aumentare il tempo dedicato al workout quando si allenavano con partner più capaci. Questo perché a nessuno piace essere l'anello debole. Gonzalez consiglia di fare una chiacchierata produttiva con i potenziali partner e di porre queste due domande fondamentali:
- Quali sono da tre a cinque valori fondamentali che utilizzi per prendere le decisioni quotidiane?
- In che modo useresti questi valori come linee guida nell'aiutare qualcuno come me?
Se le risposte ti soddisfano, avanti! Se invece non ti convincono, non accontentarti: continua a cercare.
Mantieni salda la collaborazione
Hai trovato la persona che fa per te? Ben fatto. Ecco come mantenere salda la connessione tra di voi in modo da potervi migliorare a vicenda e collezionare traguardi.
1. Sii assolutamente trasparente fin dall'inizio.
Quando parli dei singoli obiettivi che vuoi raggiungere e delle singole esigenze che vuoi soddisfare, entra nello specifico. Ad esempio: "Voglio correre una mezza maratona di trail running prima della fine dell'anno, seguirò un programma di allenamento di 12 settimane e farò allenamenti di forza due volte a settimana. Mi piacerebbe che mi inviassi un messaggio la sera prima di ogni allenamento e che venissi a correre con me una volta a settimana". Chiarisci che accetti volentieri un parere e sei disponibile a modificare i tuoi piani (ad esempio, se il tuo obiettivo sembra troppo impegnativo o stressante, o se stai chiedendo troppo o troppo poco). Secondo Gonzalez, stabilire questi aspetti all'inizio della collaborazione ti aiuterà a evitare fallimenti e frustrazione.
Parlate inoltre di come e con quale frequenza eseguirete il controllo dei progressi. Secondo unostudio condotto dall'American Psychological Association, controlli regolari possono aumentare le possibilità di successo (e più sono, meglio è), ma concordate una frequenza e un formato adatti a entrambi. Se non avete l'abitudine di mandare messaggi, forse una chiamata pianificata su FaceTime è la soluzione migliore. Oppure, se preferisci controllare i progressi mentre lavori per il raggiungimento del tuo obiettivo (ad esempio, durante un pranzo salutare insieme), impegnati a farlo. Gonzalez consiglia di scegliere la maniera migliore e più accurata per ricevere feedback, mettere in pratica la soluzione concordata e pianificare in anticipo il più possibile.
2. Non ti abbattere.
Un approccio realistico è parte dell'accordo: i falsi elogi non ti porteranno da nessuna parte, quindi preparati a ricevere critiche costruttive. "Il tuo o la tua partner di responsabilità dovrebbe essere in grado di evidenziare eventuali difetti nel tuo approccio (questa settimana non hai risposto ai suoi messaggi, hai fatto l'allenamento in modo svogliato, non sembra che ti stia impegnando sul serio), ma deve sapere anche riconoscerti i meriti per tutto ciò che stai facendo bene", afferma Gonzalez. Lo stesso vale per il feedback che fornirai tu.
Se senti più parole dure di quante vorresti, cerca di trovare la verità in ciò che ti sta dicendo e dai credito per la segnalazione. Se il suo feedback non è né efficace né attuabile, di' che apprezzi il suo tempo e i suoi sforzi ma che non stai ricevendo ciò di cui hai bisogno per rimanere sulla strada giusta, afferma Gonzalez. Se l'altra persona è disposta a raddrizzare il tiro, o anche se non lo è, considerala come un'esperienza di apprendimento (proprio come una vera relazione).
3. Scegliete insieme nuovi obiettivi.
Per continuare a fare progressi dopo il primo grande risultato, Fearon suggerisce di stabilire sempre obiettivi basati su eventi, che si tratti di pianificare la prossima mezza maratona o di studiare per quella certificazione di cui avete parlato. "Impegnandovi per eventi diversi e completandoli insieme, acquisirete nuove competenze, avrete voglia di ripetere il successo e forse farete insieme esperienze nuove, rafforzando il vostro legame", afferma Fearon.
È una buona idea anche scegliere alcuni obiettivi divertenti non legati all'allenamento, come leggere un libro ogni settimana o imparare a suonare uno strumento. In questo modo, investirete costantemente nella vostra relazione, la approfondirete e farete progressi insieme.
Testo: Justin Block
Illustrazioni: Kezia Gabriella
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