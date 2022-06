Quali sono i benefici dell'attività fisica sulla salute mentale?

La pandemia COVID-19 ha cambiato il nostro modo di vivere e questo ha influito sulla nostra salute mentale. In seguito alla pandemia si è verificato un aumento dei livelli di ansia, depressione e stress. Nell'era moderna, l'essere umano lotta per controllare la propria salute mentale e domare i sintomi della depressione.



L'esercizio fisico è da sempre considerato un ottimo aiuto per la salute mentale. Lo hanno dimostrato la ricerca scientifica e gli studi clinici, ma anche l'evidenza. Pensa all'ultima volta che hai fatto esercizio fisico. Hai avuto una bella sensazione, vero? Non è solo la soddisfazione per aver completato l'allenamento: cambia lo stato mentale, lo stato di benessere. Questo è l'effetto dell'esercizio fisico. Si tratta di un miglioramento misurabile e biochimicamente verificabile dello stato di benessere mentale.



La cosa più bella dell'esercizio fisico è che può farlo chiunque. Qualunque tipo di esercizio va bene. L'attività fisica è una cura che non ha effetti collaterali né avvertenze. L'esercizio fisico regolare può essere utilizzato da solo o in combinazione con altre cure, come i farmaci. Un programma di allenamento può diventare un'esperienza sociale o un'occasione per uscire. L'aumento dei livelli di attività può aiutare a migliorare i marcatori della salute fisica, come la pressione sanguigna e il peso corporeo.



I benefici dell'attività fisica sono così tanti che è impossibile elencarli tutti in un singolo articolo. Ma quali sono i benefici dell'esercizio fisico per la salute e il benessere mentale? Com'è possibile sentirsi meglio dall'interno, usando l'allenamento come strategia per migliorare l'umore?