Devi allenarti se non ti senti bene?

Per tornare ad allenarti non devi aspettare di essere al 100%, ma almeno al 90. Ciò significa che i tuoi livelli di energia sono quasi nella norma, non hai mal di testa e hai ripreso ad alimentarti e idratarti regolarmente. Potrebbe anche tornarti la voglia di fare attività fisica, "quindi i presupposti per riprendere ci sono tutti", sostiene Cardone.

Ad ogni modo, se avessi ancora capogiri, indolenzimento, spossatezza o affanno, concediti più tempo prima di tornare alla tua routine di allenamento.

Come fare esercizio senza rischi quando sei ancora convalescente

Se decidi di fare attività fisica quando sei in via di guarigione, la prima cosa da evitare è la palestra, oltre che il contatto con altre persone. Inoltre, in caso di COVID-19, ricorda di riposare e osservare almeno cinque giorni di autoisolamento prima di tornare ad allenarti. Secondo i Center for Disease Control and Prevention (CDC), l'isolamento dovrebbe partire il giorno successivo alla comparsa dei sintomi o all'esito positivo del test.



L'intensità dell'allenamento varierà a seconda dei sintomi e del tempo trascorso dall'ultima volta che hai fatto attività fisica. In ogni caso, non pensare di poter partire subito in quarta quando ti rimetti in moto. "È normale stancarsi più facilmente e non sentirsi in forma dopo un periodo di inattività, e ci vuole tempo per ritornare ai livelli abituali", dichiara Cardone.

Quando ricominci ad allenarti, riduci almeno della metà la tua intensità abituale. "Dipenderà dal tempo trascorso dall'ultimo allenamento, ma il 50% è un buon indice di riferimento", sostiene lo specialista.

Per esempio, se torni a fare running dopo la malattia, dimezza la percorrenza settimanale e corri a un'andatura più lenta. Puoi anche integrare delle attività cardio a basso impatto, ad esempio con cyclette, vogatore o ellittica, per una o due settimane e poi aumentare gradualmente l'impatto e l'intensità, precisa Cardone. Tuttavia, attività simili potrebbero non essere un'opzione fattibile se per praticarle devi andare in palestra, perché rischieresti di contagiare tutti gli altri.

ARTICOLO CORRELATO: Ellittica, tapis roulant o corsa all'aperto: qual è la scelta migliore?

Se l'allenamento che hai scelto prevede il sollevamento pesi, riduci alla metà il tuo solito carico. "Non è questo il momento di scoprire quanto riesci a sollevare con uno stacco da terra", consiglia Bharati. È una buona idea anche fare sessioni più brevi e meno frequenti.

Per tornare agli allenamenti dopo una malattia, Bharati e Cardone suggeriscono di iniziare con questi esercizi:

Camminata o jogging leggero

Yoga rilassante

Allenamenti di forza a bassa intensità

Bicicletta o cyclette con pedalata lenta





Al contempo, i due esperti affermano che le attività più deleterie da praticare quando ci si trova in via di guarigione includono:

Allenamenti a intervalli ad alta intensità (HIIT)

Corse di resistenza

Corsi di fitness di gruppo

Allenamenti in palestra

Attività invernali come lo sci

Qualunque sia la tua scelta, pratica l'esercizio fisico a un'intensità che ti permetta di tenere una conversazione senza difficoltà.

Presta attenzione a come ti senti durante l'allenamento. Se tutto procede per il meglio, aumenta l'intensità del 10-20% e poi rifai il punto della situazione. Continua a incrementare del 10-20% finché non tornerai ai tuoi livelli abituali.

Se inizi ad avvertire vertigini, nausea, spossatezza o indolenzimento, interrompi l'allenamento o riduci l'intensità.