A placebóhatás működik – itt láthatod, miért

Vegyük például a kompressziós zoknit. A népszerűségét annak az ígéretnek köszönheti, hogy csökkenti az edzés utáni duzzanatokat és fájdalmat. Ugyanakkor az Open Access Journal of Sports Medicine közelmúltban megjelent cikke, amely a tudományos szakirodalom eredményeit foglalja össze, azt mutatja, hogy a viselői valóban kevesebb izomfájdalmat éreztek, ugyanakkor nem csökkentette az izomsérülések vagy a gyulladás szintjét. Az International Journal of Sports Physiology and Performance cikke szerint pedig a zokni regenerációs hatását növelte, ha a viselője hitt a hatásban.



Léteznek olyan pneumatikus kompressziós eszközök, amelyek úgy néznek ki, mint a karra és lábra felhelyezhető könnyű gipszpólya. Az International Journal of Exercise Science című szaklapban publikált cikkükben a kutatók arról számoltak be, hogy a placebóhatás magyarázhatja, hogy a késleltetetten jelentkező izomfájdalomban szenvedő résztvevők miért számoltak be gyorsabb regenerációról és kevesebb fájdalomról ezeket az eszközöket viselve a hagyományos, folyamatosan viselt kompressziós kar- és lábszárvédőkhöz képest. (Elképzelhető, hogy a pneumatikus eszközök high-tech kinézete nagyobb hatásosság érzetét keltette? Ki tudja.)



Hasonló eredmények születtek más regenerálódási módszerek, így például a jeges fürdő és a különféle masszázsterápiák esetében is: több kutató is arra jutott, hogy a részvevők többsége jobb eredményeket produkált, ha hitt a terápia hatásosságában: ez ismét csak az agy hatalmát bizonyítja.