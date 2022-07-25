A placebóhatás működik – itt láthatod, miért

Ha a szerelmed reggel egy nagy csésze kávét készít, és csak a felénél árulja el, hogy koffeinmentes – te viszont úgy érzed, hogy feltöltött energiával és tettrekészséggel –, nem iszod tovább? A válasz sokkal kevésbé fontos, mint az, ami miatt a koffeinmentes kávé felélénkíti az embert: ez pedig nem más, mint a placebohatás.



„A placebohatás azt jelenti, hogy valaki pozitív eredményt tapasztal csak attól, hogy hisz valamilyen dolog hatásosságában, az adott dolog valós jellemzőitől függetlenül” – mondja dr. Shona Halson az ausztráliai Katolikus Egyetem regenerációra specializálódott egyetemi docense. Lényeges, hogy ne kételkedjünk abban, hogy amit kipróbálunk, pozitív hatással lesz, még akkor se, ha erre nincs bizonyíték.



Talán nem tudatosan, de sok sportoló alkalmazza a placebohatást a fejlődés érdekében, amikor divatos új regenerációs technikákat próbál ki. A népszerűségük ellenére számos ilyen módszer, például a masszázspisztoly (nagyjából olyan, mint egy fúró, amire egy habszivacs labdát szereltek) és a krioterápia (rövid tartózkodás egy nagyon hidegre hűtött kamrában) egyszerre épít a fiziológiai előnyökre és a pszichés hatásra – ráadásul néha inkább az utóbbira, mint az előbbire.



Vegyük például a kompressziós zoknit. A népszerűségét annak az ígéretnek köszönheti, hogy csökkenti az edzés utáni duzzanatokat és fájdalmat. Ugyanakkor az Open Access Journal of Sports Medicine közelmúltban megjelent cikke, amely a tudományos szakirodalom eredményeit foglalja össze, azt mutatja, hogy a viselői valóban kevesebb izomfájdalmat éreztek, ugyanakkor nem csökkentette az izomsérülések vagy a gyulladás szintjét. Az International Journal of Sports Physiology and Performance cikke szerint pedig a zokni regenerációs hatását növelte, ha a viselője hitt a hatásban.



Léteznek olyan pneumatikus kompressziós eszközök, amelyek úgy néznek ki, mint a karra és lábra felhelyezhető könnyű gipszpólya. Az International Journal of Exercise Science című szaklapban publikált cikkükben a kutatók arról számoltak be, hogy a placebohatás magyarázhatja, hogy a késleltetetten jelentkező izomfájdalomban szenvedő résztvevők miért számoltak be gyorsabb regenerációról és kevesebb izomfájdalomról ezeket az eszközöket viselve a hagyományos, folyamatosan viselt kompressziós kar- és lábszárvédőkhöz képest. (Elképzelhető, hogy a pneumatikus eszközök csúcstechnológiás dizájnja a nagyobb hatásosság érzetét keltette? Ki tudja.)



Hasonló eredmények születtek más regenerálódási módszerek, így például a jeges fürdő és a különféle masszázsterápiák esetében is: több kutató is arra jutott, hogy a részvevők többsége jobb eredményeket produkált, ha hitt a terápia hatásosságában: ez ismét csak az agy hatalmát bizonyítja, ha a fejlődésről van szó.