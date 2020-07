Mi az a masszázspisztoly, és szükséged van-e rá?

Még nincsenek a masszázspisztolyok vizsgálatával foglalkozó tudományos kutatások, mert ezek az eszközök elég újnak számítanak. Azonban egy, a Journal of Clinical and Diagnostic Research című folyóiratban közölt tanulmány szerint azok a résztvevők, akik vagy ötperces rezgésterápián vagy tizenöt perces masszázson estek át, jelentősen kevesebb izomfájdalmat éreztek az edzésük után akár 72 órával is, mint azok, akik egyik kezelést sem vették igénybe, a rezgőeszközös kezelést választók azonban az első 24 órában még a masszázscsoport résztvevőinél is gyorsabban regenerálódtak.



A masszázspisztolyok különösen hatékonyak azok esetében, akik keményen és gyakran edzenek. Egy masszázspisztoly nem csak felgyorsítja a regenerálódást, de Helms szerint edzés előtti használatkor a fascia fellazításával a mozgástartományt is javítja. Emellett ideális eszköz azoknak is, akik egy sporteseményre készülnek, mivel oldhatja azokat a bemerevedéseket, amelyek túledzés miatti sérüléshez vezethetnek, illetve azoknak is hasznos lehet az eszköz, akiknél gyakran alakulnak ki csomók vagy helyi fájdalom. „Egy átlagos masszázshenger nem hat olyan mélyre vagy annyira lokalizáltan a szövetben, a kezek pedig nem tudnak olyan gyorsan dolgozni, mint egy motorizált ütőfej” – mondja.



Ha van lehetőséged hozzájutni egy masszázspisztolyhoz, vagy azon gondolkodsz, hogy szerzel egyet, íme néhány tudnivaló: